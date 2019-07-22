Hamileyken hamile kalmak mümkün mü?

Kulağa inanılmazmış gibi gelse de hamileyken tekrar hamile kalmak mümkün.

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Hamileyken hamile kalmak mümkün mü?

'Süperfetasyon' olarak adlandırılan bu nadir olay, rahimde bir fetüs halihazırda varken tekrardan başka bir fetüsün daha oluşmasını ifade ediyor. Bu olayın sonucunda anne adayı farklı gebelik haftalarıyla ve hatta bazen farklı doğum tarihleriyle ikiz bebek sahibi oluyor. Süperfetasyon, çifte gebelik ile aynı şeyle karıştırılmamalı. Çifte gebelik, bir adet dönemi içinde serbest bırakılan 2 yumurtanın yaşanan farklı ilişkiler esnasında döllenmesine verilen isim. Süperfetasyon durumunda kadın, mevcut gebelik haftalığından bağımsız olarak farklı adet dönemlerinde hamile kalıyor. İkizler ise farklı boyda, kiloda ve hatta farklı kan grubunda olabilir. Normalde bir kadın, hamile kaldığında yumurtalıkları yumurta salımına devam etmez çünkü hormonlar vücuda 'bebeği büyütmeye hazırlan' işareti verir. Fakat süperfetasyon gerçekleştiğı zaman, yumurtalıklar döllenme olasılığı olan bir başka yumurta daha salar.

 

Bu konu hakkında resmi olarak kayıtlara geçen 10 vaka var. Sonuncusu ise Avustralyalı Kate Hill'in başına gelmiş. 10 gün içinde iki kez hamile kalan ve iki tane kız çocuk doğuran Kate'in kızları, gebe kalma tarihlerinin arasında 10 gün olmasına rağmen ikiz olarak adlandırılıyor. Aynı günde doğmuş olmalarına rağmen kızlar, farklı boy, kilo ve kan grubuna sahip.

 

Üstelik süperfetasyon, hayvanlar arasında da yaşanabilen bir durum. Fareler, kangurular, tavşanlar, koyunlar, kedigiller ve balıklar da süperfestayon yaşayabiliyor. Tavşanların doğurdukları yavrularının farklı boyutlarda olduğunun fark edilmesinin araştırılması üzerine tavşanların hamileyken ikinci kez hamile kalmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. İlginçç bir bilgi: Tavşanlarda bu durumu fark eden ilk kişi ise filozof Aristotales...

 

İKİZ GEBELER NASIL BESLENMELİ?

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