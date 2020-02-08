Hamilelikte karın ağrısı neden olur?

"Hamilelikte karın ağrısı olur mu? Hamilelikte karın ağrısı ve sertleşme neden olur? Hamilelikte karın ağrısı normal mi?" sorularının yanıtı haberimizde!

+ Sonra Oku
Hamilelikte karın ağrısı ile ilgili bilmeniz gereken her şey

Hamilelikte karın ağrısı, çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bebeğin rahimde oluşmaya başladığı ilk haftalardan itibaren vücutta ciddi değişiklikler meydana gelmeye başlar. Elbette karın bölgesi ve iç organlar da bu değişimden etkilenir. Tüm bu değişimlere bağlı olarak gebelikte karın ağrılarının görülmesi genellikle normal bir durumdur. Bazı durumlarda ise eşlik eden diğer belirtilerle birlikte değerlendirildiğinde farklı rahatsızlıklara işaret ediyor olabilir.

 

Hamilelikte karın ağrısı normal mi?

Hamileliğin ilk haftalarında adet sancılarına benzeyen hafif karın ağrılarının görülmesi normaldir. İlerleyen haftalarda da çeşitli sebeplere bağlı olarak karın ağrıları yaşanabilir. Vajinal kanama, baş dönmesi, bulantı, titreme ve benzeri belirtiler yoksa ve dinlenme sonrası azalıyorsa, hamilelikte karın ağrısı normal kabul edilebilir.  

 

Hamilelikte karın ağrısı neden olur?

Hamilelikte karın ağrısı çeşitli nedenlerle oluşabilir ve aşağıdaki durumlarda zararsız kabul edilir:

 

Yerleşme ağrıları: Embriyo oluşurken ve rahme tutunurken ufak tefek karın ağrıları görülebilir ve bu ağrılar genellikle ‘yerleşme ağrısı’ olarak bilinir. Çoğunlukla henüz hamilelik tespit edilmeden önce oluşabilen bu ağrılar, bazen adet öncesi ağrılarla karıştırılabilir.

 

Sindirim sorunları: Hamilelik sürecinde mide ve bağırsaklar hamilelik hormonlarından ve bebeğin rahim içerisindeki hareketlerinden etkilenir. Hamilelikte yükselen progesteron hormonu, bağırsak hareketlerini yavaşlatarak gaz ve kabızlık gibi sindirim şikâyetlerine, dolayısıyla karın ağrısına neden olabilir.

 

Kasların ve bağların gerilmesi: Rahmin üst kısmından kasıklara doğru uzanan ve yuvarlak bağlar olarak bilinen bağ dokuları, rahim büyüdükçe gerilmeye başlar ve bu gerlime-esneme sırasında zaman zaman ağrılar hissedilebilir. Bağ dokularına bağlı karın ağrıları, genellikle yatakta pozisyon değiştirirken, öksürürken veya hapşırırken hissedilir ve bazen kramp şeklinde aniden oluşabilir.

 

Stres: Psikolojik gerginlikler ve sürekli maruz kalınan stres, vücutta da gerginliklere neden olur ve sindirim sistemini de etkileyebilir. Bu tür gerginliklere bağlı olarak hamilelikte karın ağrıları görülmesi normaldir.

 

HAMİLELİK BEL AĞRISI YAPAR MI?

 

Gebelikte karın ağrısı bazen daha ciddi sorunlara da işaret edebilir:

Preeklampsi: Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen preeklampsi, gebeliklerin %10’unda görülebilen bir rahatsızlıktır. Hamilelikte üst karın ağrısı ile birlikte ortaya çıkan mide bulantısı ve kusma, preeklampsiye işaret ediyor olabilir.

 

HELLP Sendromu: Hamileliklerin %1’inden daha azında görülen bu sendrom, kırmızı kan hücrelerinin yıkımı, yüksek karaciğer enzimleri ve kan pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerin yetersiz olması durumunda oluşur. Preeklampsi ve eklampsi durumlarında sendromun görülme riski artabilir. Karnın üst bölgesinde oluşan ağrı ve sancılarla beraber baş ağrısı, sürekli yorgunluk, bulantı, kusma, görme bozukluğu, ödem ve yüksek tansiyon belirtileri ile birlikte ortaya çıkar.

 

Dış gebelik: Görülme sıklığı %2 olan dış gebelik, döllenmiş yumurtanın rahmin dışında bir yerde tutunmuş olması durumudur. Gebeliğin 6 ila 10. haftaları arasında şiddetli karın ağrısı ve kanama belirtileri ile ortaya çıkar.

 

Plasentaya bağlı sorunlar: Karında şiddetli krampların oluşması ve bu ağrılara sırt ağrılarının, vajinal kanamanın ve rahimde hassasiyet hissinin eşlik ettiği durumlarda bebeğin eşi olarak bilinen plasentaya bağlı bazı sorunlar olabileceği düşünülür.

 

Düşük: Parlak kırmızı bir vajinal kanama ile beraber görülen karın ağrısı, bazen düşüğe işaret ediyor olabilir.

 

Başka belirtilerin eşlik etmediği ve ‘zararsız’ kabul edilen karın ağrılarını önlemek için:

  • Düzenli ve dengeli beslenin. Sık aralıklarla küçük öğünler tüketmek, lifli gıdalar almak ve günde en az 2 litre su içmek, sindirim sisteminin daha kolay ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olarak hamilelikte karın ağrılarını engeller.

 

  • İlk haftalarda görülen ağrılar, genellikle dinlenme ile geçer. Rahat bir pozisyonda sakince uzanın ve derin nefesler alarak vücudunuzu rahatlatın.

 

  • Bağ dokularının gerilmesiyle ortaya çıkan karın ağrıları da dinlenme ve karnı sıcak tutarak hafifletilebilir. Hamilelik döneminde yoga, pilates ve hafif egzersizler yapmak da vücudun esnekliğini arttıracağından kaslara ve bağ dokularına bağlı ağrıların azaltılmasına yardımcı olur.

 

  • Stresli ve gergin olduğunuzu hissettiğinizde kendinize zaman ayırın. Sıcak bir duş, kısa bir yürüyüş veya sizi rahatlatacak ne varsa, onu yapmaya çalışın.

 

Gebelikte karın ağrısı bebeğe zarar verir mi?

Baş dönmesi, vajinal kanama, mide bulantısı, kusma ve benzeri belirtiler yoksa, hissedilen karın ağrısının bebeğe bir zararı yoktur.

 

HAMİLELERİN YEMESİ GEREKEN BESİNLER NELERDİR?

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Hamilelikte akıntı hakkında bunları biliyor musunuz?
Hamilelikte akıntı hakkında bunları biliyor musunuz?
Bebeğin anne karnındaki muhteşem gelişimi
Bebeğin anne karnındaki muhteşem gelişimi
Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?
Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?
Anne karnında ters duran bebek için...
Anne karnında ters duran bebek için...
İlk ve ikinci hamilelik arasındaki farklar
İlk ve ikinci hamilelik arasındaki farklar
Doğumu doğal yöntemlerle başlatmak
Doğumu doğal yöntemlerle başlatmak
Sezaryen sonrası emzirme rehberi
Sezaryen sonrası emzirme rehberi
İkiz gebelik şansını artıran faktörler
İkiz gebelik şansını artıran faktörler

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kol sarkmalarına karşı egzersiz
    Kol sarkmalarına karşı egzersiz

    Süresi : 02:09 İzlenme : 3128

  • Sezaryen mi normal doğum mu?
    Sezaryen mi normal doğum mu?

    Süresi : 01:53 İzlenme : 14383

  • Dövme nasıl yapılır?
    Dövme nasıl yapılır?

    Süresi : 01:38 İzlenme : 5174

  • Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?
    Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?

    Süresi : 00:54 İzlenme : 2473

  • Bebek banyosu nasıl yaptırılır?
    Bebek banyosu nasıl yaptırılır?

    Süresi : 05:37 İzlenme : 3562

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X