Hamilelikte karın ağrısı ile ilgili bilmeniz gereken her şey

Hamilelikte karın ağrısı neden olur?

"Hamilelikte karın ağrısı olur mu? Hamilelikte karın ağrısı ve sertleşme neden olur? Hamilelikte karın ağrısı normal mi?" sorularının yanıtı haberimizde!

Hamilelikte karın ağrısı, çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bebeğin rahimde oluşmaya başladığı ilk haftalardan itibaren vücutta ciddi değişiklikler meydana gelmeye başlar. Elbette karın bölgesi ve iç organlar da bu değişimden etkilenir. Tüm bu değişimlere bağlı olarak gebelikte karın ağrılarının görülmesi genellikle normal bir durumdur. Bazı durumlarda ise eşlik eden diğer belirtilerle birlikte değerlendirildiğinde farklı rahatsızlıklara işaret ediyor olabilir.

Hamilelikte karın ağrısı normal mi?

Hamileliğin ilk haftalarında adet sancılarına benzeyen hafif karın ağrılarının görülmesi normaldir. İlerleyen haftalarda da çeşitli sebeplere bağlı olarak karın ağrıları yaşanabilir. Vajinal kanama, baş dönmesi, bulantı, titreme ve benzeri belirtiler yoksa ve dinlenme sonrası azalıyorsa, hamilelikte karın ağrısı normal kabul edilebilir.

Hamilelikte karın ağrısı neden olur?

Hamilelikte karın ağrısı çeşitli nedenlerle oluşabilir ve aşağıdaki durumlarda zararsız kabul edilir:

Yerleşme ağrıları: Embriyo oluşurken ve rahme tutunurken ufak tefek karın ağrıları görülebilir ve bu ağrılar genellikle ‘yerleşme ağrısı’ olarak bilinir. Çoğunlukla henüz hamilelik tespit edilmeden önce oluşabilen bu ağrılar, bazen adet öncesi ağrılarla karıştırılabilir.

Sindirim sorunları: Hamilelik sürecinde mide ve bağırsaklar hamilelik hormonlarından ve bebeğin rahim içerisindeki hareketlerinden etkilenir. Hamilelikte yükselen progesteron hormonu, bağırsak hareketlerini yavaşlatarak gaz ve kabızlık gibi sindirim şikâyetlerine, dolayısıyla karın ağrısına neden olabilir.

Kasların ve bağların gerilmesi: Rahmin üst kısmından kasıklara doğru uzanan ve yuvarlak bağlar olarak bilinen bağ dokuları, rahim büyüdükçe gerilmeye başlar ve bu gerlime-esneme sırasında zaman zaman ağrılar hissedilebilir. Bağ dokularına bağlı karın ağrıları, genellikle yatakta pozisyon değiştirirken, öksürürken veya hapşırırken hissedilir ve bazen kramp şeklinde aniden oluşabilir.

Stres: Psikolojik gerginlikler ve sürekli maruz kalınan stres, vücutta da gerginliklere neden olur ve sindirim sistemini de etkileyebilir. Bu tür gerginliklere bağlı olarak hamilelikte karın ağrıları görülmesi normaldir.

Gebelikte karın ağrısı bazen daha ciddi sorunlara da işaret edebilir:

Preeklampsi: Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen preeklampsi, gebeliklerin %10’unda görülebilen bir rahatsızlıktır. Hamilelikte üst karın ağrısı ile birlikte ortaya çıkan mide bulantısı ve kusma, preeklampsiye işaret ediyor olabilir.

HELLP Sendromu: Hamileliklerin %1’inden daha azında görülen bu sendrom, kırmızı kan hücrelerinin yıkımı, yüksek karaciğer enzimleri ve kan pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerin yetersiz olması durumunda oluşur. Preeklampsi ve eklampsi durumlarında sendromun görülme riski artabilir. Karnın üst bölgesinde oluşan ağrı ve sancılarla beraber baş ağrısı, sürekli yorgunluk, bulantı, kusma, görme bozukluğu, ödem ve yüksek tansiyon belirtileri ile birlikte ortaya çıkar.

Dış gebelik: Görülme sıklığı %2 olan dış gebelik, döllenmiş yumurtanın rahmin dışında bir yerde tutunmuş olması durumudur. Gebeliğin 6 ila 10. haftaları arasında şiddetli karın ağrısı ve kanama belirtileri ile ortaya çıkar.

Plasentaya bağlı sorunlar: Karında şiddetli krampların oluşması ve bu ağrılara sırt ağrılarının, vajinal kanamanın ve rahimde hassasiyet hissinin eşlik ettiği durumlarda bebeğin eşi olarak bilinen plasentaya bağlı bazı sorunlar olabileceği düşünülür.

Düşük: Parlak kırmızı bir vajinal kanama ile beraber görülen karın ağrısı, bazen düşüğe işaret ediyor olabilir.

Başka belirtilerin eşlik etmediği ve ‘zararsız’ kabul edilen karın ağrılarını önlemek için:

Düzenli ve dengeli beslenin. Sık aralıklarla küçük öğünler tüketmek, lifli gıdalar almak ve günde en az 2 litre su içmek, sindirim sisteminin daha kolay ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olarak hamilelikte karın ağrılarını engeller.

İlk haftalarda görülen ağrılar, genellikle dinlenme ile geçer. Rahat bir pozisyonda sakince uzanın ve derin nefesler alarak vücudunuzu rahatlatın.

Bağ dokularının gerilmesiyle ortaya çıkan karın ağrıları da dinlenme ve karnı sıcak tutarak hafifletilebilir. Hamilelik döneminde yoga, pilates ve hafif egzersizler yapmak da vücudun esnekliğini arttıracağından kaslara ve bağ dokularına bağlı ağrıların azaltılmasına yardımcı olur.

Stresli ve gergin olduğunuzu hissettiğinizde kendinize zaman ayırın. Sıcak bir duş, kısa bir yürüyüş veya sizi rahatlatacak ne varsa, onu yapmaya çalışın.

Gebelikte karın ağrısı bebeğe zarar verir mi?

Baş dönmesi, vajinal kanama, mide bulantısı, kusma ve benzeri belirtiler yoksa, hissedilen karın ağrısının bebeğe bir zararı yoktur.