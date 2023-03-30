Hamilelik sırasında dengeli beslenme, sağlıklı ve formda kalmanıza yardımcı olur. Gebelikte gerekli mineral ve vitaminleri almak için sebze ve meyve yemenin ne kadar önemli olduğu da bilinmektedir ve bu mineral ve vitamin ihtiyacınızı karşılayacak en iyi meyvelerden biri de elmadır. Hamilelikte elma tüketmenin sağlığa birçok faydası vardır. İşte hamilelik sırasında beslenmenize elmayı dahil etmenin faydaları…

Hamileyken elma yenir mi?

Evet, hamileyken elma yemek oldukça sağlıklıdır. Elma, son derece besleyici bir besindir ve antioksidanlar, fitobesinler, flavonoidler ve diyet lifi açısından zengindirler. Ancak üzerlerindeki böcek ilacı kalıntılarını yok etmek için yemeden önce elmayı iyice yıkamanız oldukça önemlidir. Buna ek olarak olası zararlarından sebep elmanın çekirdeklerini yemekten kaçının. Ayrıca hazımsızlığa neden olabileceğinden geceleri elma yemekten kaçının.

Hamilelikte elma yemenin faydaları nelerdir?

1- Kansızlığı önler

Elmalar demir açısından zengindir ve kandaki hemoglobin seviyesini artırmaya ve anemiyi önlemeye yardımcı olur. Hamilelikte ise anemi riski daha yüksektir ve ihmal edilirse erken doğuma ve bebeklerde düşük doğum ağırlığına neden olabilir.

2- Bağışıklığı güçlendirir

Elmalar, düzenli olarak alındığında direnç oluşturan ve enfeksiyon ve hastalıkları önleyen zengin bir C vitamini kaynağıdır.

3- Serbest radikalleri önleyin

Flavonoidler ve fitokimyasallar, elmadaki vücuttaki serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlardır. Aksi takdirde serbest radikaller, hücrelerin, DNA'nın ve bunların işleyiş yeteneklerinin oksidatif hasarına yol açabilir.

4- Enerjiyi artırır

Elmalarda bulunan glikoz, fruktoz ve sükroz gibi basit şekerler anında enerji artışı sağlar. Acıktığınızda veya düşük kan şekeri sorunlarınız olduğunda elinizin altında bir elmaya sahip olmak yardımcı olabilir.

5- Kalbinizi koruyun

Günlük elma tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini, plak oluşumunu ve arter duvarlarının iltihaplanmasını azaltır.

6- Kanseri önleyin

Düzenli elma tüketimi akciğer, kolorektal, sindirim sistemi ve meme kanseri riskini azaltır. Meyvedeki fitokimyasal bileşiklerin kanser önleyici özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

7- Solunum problemlerini önleyin

Hamilelik sırasında elma yemek, çocukluk çağında astım ve alerjik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir. Elmada bulunan antioksidanlar ciğerlerinizi güçlendirmeye yardımcı olur.

8- Sindirime yardım eder

Elmalar, sindirime yardımcı olan lif açısından zengin meyvelerdir ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırmaya yardımcı olan pektinler içerir. Ayrıca ishali veya kabızlığı tedavi etmeye de yardımcı olur.

Hamileyken yeşil elma mı kırmızı elma mı tüketmeli?

Yeşil elmalar, en az kırmızı elmalar kadar iyi ve sağlıklıdır. Yeşil elma, kolesterol seviyelerini düşürmeye, kiloyu yönetmeye ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan iyi çözünür lif kaynağıdır.

Referanslar:

Shivani Sikri, Swati Patwal. "10 Health Benefits Of Eating Apples During Pregnancy" Şuradan alındı: https://www.momjunction.com/articles/is-it-safe-to-eat-apples-during-pregnancy_00118512/ (29.03.2023)