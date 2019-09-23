Hamilelikte ayna sendromu nedir?

Nadir görülen bir rahatsızlık olan ayna sendromu, annenin ve bebeğin sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

+ Sonra Oku
Hamilelikte ayna sendromu nedir?

Hamilelikte ayna sendromu, ya da bilinen diğer adıyla Ballantyne sendromu, bebekte ve annede benzer şekilde anormal sıvı birikmesini ifade eden bir durumdur. Annenin vücudunda biriken ödem, preeklampsi denilen duruma işaret eder ve yüksek tansiyon ve idrarda protein görülmesi belirtileri ile ortaya çıkar. Bebekte de tıpkı annenin vücudunda olduğu gibi, iç organlarda aşırı sıvı birikmesi görülür. Annede ve bebekte benzer belirtilerle ortaya çıktığından dolayı sendroma ‘ayna sendromu’ adı verilmiştir.

 

Ayna sendromunun belirtileri nelerdir?

Hamilelikte ayna sendromu, nadir görülen ciddi bir rahatsızlıktır ancak belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak ve görüşülen doktoru belirtilerle ilgili bilgilendirmek, ciddi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

 

Ayna sendromunun belirtileri olarak:

  • Vücutta şiddetli ve belirgin şişme hali,
  • Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)
  • İdrarda protein,
  • Kısa sürede belirgin kilo artışı gibi etkiler gözlemlenebilir.

 

Ayna sendromunun tam olarak ne sebeple geliştiği bilinmiyor. Ancak annede ve bebekte benzer şekilde gelişen iki durumdan kesin olarak etkilendiği ortada: Fetal hidrops ve preeklampsi. Fetal hidrops, fetüsün kan dolaşımında olması gereken bazı sıvıların organlarda birikmesiyle ortaya çıkar. Preeklampsi ise, ayna sendromundan daha sık görülen ve yüksek kan basıncı ile idrarda protein ile tespit edilebilen bir durumdur.

 

Bebeği ve anneyi doğrudan etkileyen bu iki durum bir araya geldiğinde annenin ve fetüsün metabolizmasında benzer şekilde su tutulmasına neden olarak ayna sendromu şeklinde kendini gösterir. Ayna sendromu varlığında, fetüste şekil bozuklukları ya da enfeksiyonlar da görülebilir.

 

Hamilelikte ayna sendromu nasıl tedavi edilir?

Oldukça nadir görülen bir durum olduğundan dolayı ayna sendromu için belirlenmiş net bir tedavi yöntemi yoktur ancak hekimler, sendromu ortaya çıkaran belirtileri doğru teşhis ederek ve bu sendroma sebep olan etkenleri ortadan kaldırmaya yönelik çözümler üreterek kişiye özel bir tedavi yöntemi belirlerler.

 

Sonçları oldukça tehlikeli olabileceğinden dolayı gebelikte rutin muayeneleri ihmal etmemek ve özellikle ödem, şişkinlik, yüksek tansiyon gibi belirtileri mümkün olan en kısa sürede bir uzman hekime bildirmek, tedavi sürecini kolaylaştırmak için oldukça önemlidir.

 

PREEKLAMPSİ NEDİR? Hamileleri korkutan hastalık pre... HELLP SENDROMU NEDİR? Hamilelikte görülen ve çok ciddi...

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Anne karnındaki bebek ne zaman hareket etmeye başlar?
Anne karnındaki bebek ne zaman hareket etmeye başlar?
Hamilelikte nefes darlığı
Hamilelikte nefes darlığı
Hamilelikten önce yaptırılması gereken testler
Hamilelikten önce yaptırılması gereken testler
Perine masajı nasıl yapılır?
Perine masajı nasıl yapılır?
Lohusalık dönemini kolaylaştıran 11 öneri
Lohusalık dönemini kolaylaştıran 11 öneri
Sezaryen nedir, ne değildir?
Sezaryen nedir, ne değildir?
Bebekler rahimde neden tekme atarlar?
Bebekler rahimde neden tekme atarlar?
Hamile olabileceğinizin 12 işareti
Hamile olabileceğinizin 12 işareti

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Regl düzensizliklerine yoga pozları
    Regl düzensizliklerine yoga pozları

    Süresi : 07:45 İzlenme : 4514

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Doğum korkusu nasıl yenilir?
    Doğum korkusu nasıl yenilir?

    Süresi : 02:20 İzlenme : 9829

  • 4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi
    4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi

    Süresi : 00:57 İzlenme : 4108

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X