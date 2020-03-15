Anne karnındaki bebeğin gelişimi ile ilgili ilginç bilgiler

Bebeğin anne karnındaki yolculuğu ile ilgili bilmeniz gereken 14 gerçek...

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Büyüyen bebeğinizle ilgili birçok mucize var
  • Milyonda bir gerçeğini unutun çünkü bebeğiniz aslında çok daha fazla, tam 250 milyon spermden biri. Bu eşinizin vücudunda üreyen sperm sayısı. Sadece bir spermin bile yumurtayı döllemeye yettiğini biliyor muydunuz?

 

  • Hamileliğin 8. haftasından itibaren bebeğiniz karnınızın içinde takla atmaya başlar. Eğer bu sizin ilk bebeğinizse bu hareketleri çok hafif bir şekilde rahminize doğru hissetme olasılığınız vardır. Ancak 14-16. haftaya kadar bebeğinizin hareketlerini net bir şekilde hissetmeniz genellike mümkün olmaz. 

 

  • 9. ve 12. haftalar arasında bebeğinizin saçları, kirpikleri gelişmeye başlar. Ayrıca bütün vücudunu kaplayan ayva tüyleri oluşur. Bu tüyler miniğinizin vücudunu sıcak tutmaya yarar.

 

GEBELİĞİN 9. HAFTASINDA NELER OLUYOR? Bebeğinizin üreme sistemi bu haf... GEBELİĞİN 12. HAFTASINDA NELER OLUYOR? Hamileliğinizin önemli bir kısmı...

 

  • 13. haftadan itibaren başlıca organları şekillenmeye ve çalışmaya başlar. Ama ultrasona bakıldığında belki şaşıracaksınız, bebeğiniz hala yumruğunuz büyüklüğünde olur.

 

  • 17. haftadan itibaren bebeğinizin parmak izleri belirginleşir. Hayatı boyunca değişmeyecek olan parmak izine sahip olur.

 

Gebeliğin hangi haftasında neler olur?
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1. Hafta İlk üç haftada belirgin bir değişiklik olmaz gibi gözükür ancak bebeğin ve plasentanın oluşmaya başlaması, önemli bir aşamadır. Döllenen yumurta, rahmin içine yerleşmeye başlıyor…   Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftasında neler oluyor

 

  • Yoğun bir şekilde çalışan plasentanız kanın % 35’ini vücudunuza pompalar. Plasentadan bebeğinize dakikada yaklaşık 500 mililitre kan pompalanır.

 

  • 20. haftalardan itibaren bebeğiniz günde üç yemek kaşığını dolduracak kadar idrar çıkarmaya başlar. Bebeğinizin idrarı, yuttuğu amniotik sıvısından oluşur. Bu da günde 2 litreyi bulur.

 

  • 24. haftada bebeğinizin kulakları gelişmeye başlar. Rahmin içindeki ve dışındaki sesleri duyabilir. Ama özellikle sizin sesinizi duyar ve sesinizi duyduğunda sakinleşir.

 

GEBELİĞİN 25. HAFTASINDA NELER OLUYOR? Bebeğiniz bu haftalarda ani ve y... GEBELİĞİN 25. HAFTASINDA NELER OLUYOR? Bebeğiniz bu haftalarda ani ve y...

 

  • Gözleri ilk kez 26. haftada açılır. Ama karanlıkta görebileceği çok fazla bir şey olmaz.

 

  • Üçüncü trimester’ınız boyunca bebeğiniz günde 1,5 gram kadar kilo alır.

 

  • 32. haftadan itibaren vücudunu oldukça hassas olur. Bazen acı bile hissedebilir.

 

BEBEK ANNE KARNINDA KAÇ HAFTA KALMALI?

 

  • 36. haftada bebeğiniz büyümeye başlar. Yüzü ve üreme organları bir börülce tanesi büyüklüğünde olur.

 

  • Hamileliğinizin sonunda rahminizin normal şeklini alması için metabolizmanız hızla devreye girer.

 

Anne karnında hafta hafta bebek gelişimi

 

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