Büyüyen bebeğinizle ilgili birçok mucize var

GEBELİĞİN 9. HAFTASINDA NELER OLUYOR? Bebeğinizin üreme sistemi bu haf... GEBELİĞİN 12. HAFTASINDA NELER OLUYOR? Hamileliğinizin önemli bir kısmı...

Gebeliğin hangi haftasında neler olur?

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1. Hafta İlk üç haftada belirgin bir değişiklik olmaz gibi gözükür ancak bebeğin ve plasentanın oluşmaya başlaması, önemli bir aşamadır. Döllenen yumurta, rahmin içine yerleşmeye başlıyor… Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftasında neler oluyor