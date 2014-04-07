Perine masajı nedir, nasıl yapılır?

Perine masajı nedir? Perine masajı nasıl yapılır?

Perine masajı normal doğumda epizyotomiden kaçınmak için gerekli hazırlıklardan biri. Hamileliğin son 5-6 haftasında haftada bir ya da iki kez bu masajı yapmanız öneriliyor.

Vajina ile anüs arasında bulunan ince derinin olduğu bölüme 'perine' adı verilir. Doğumda bebeğiniz dışarı çıkarken bu bölgeye baskı uygular ve birçok doğumda ıkınma aşamasına bu bölgede yırtıklar oluşabilir. Bazen de kadın doğum uzmanları veya ebeler, epizyotomi denilen işlemi uygularlar. Epizyotomi, perine bölgesinde oluşabilecek yırtıkları önlemek için bölgeye kontrollü bir şekilde yapılan kesiye denir.

Perine bölgesine yapılan masaj, buradaki derinin elastikiyetini arttırır ve küçük kasların güçlenmesine yardımcı olur. Haftada bir ya da iki kez uygulayacağınız bu basit masaj sayesinde doğumda oluşabilecek yırtıklardan ya da epizyotomi ihtiyacından kaçınmanız mümkün.

Epizyotomi nedir?

Perine masajı nasıl yapılır?

Tek ayağınızı yüksek bir yere yaslayın ve ayakta durun (sandalye, küvet kenarı vs...)

Masaj için zeytinyağı ya da buğday tohumu yağı kullanabilirsiniz. Ya da dilerseniz hazır yağ karışımları kullanın.

Baş parmağınıza yağdan bolca sürün. Parmağınızı vajinanın içine yerleştirin, sonra bir kere Kegel egzersizi uygulayın (iç vajina kaslarınızı sıkın ve bırakın). Sonra kaslarınızı gevşetin ve parmağınızı nazikçe arkaya, aşağıya doğru çekerek bir U hareketi yaptırın. Bunu 3 dakika kadar sürdürün. Bu şekilde bölge dokusunun esnekliği artar. Birkaç gün egzersiz yaptıktan sonra doku daha kolay esneyecektir.

Masaja alıştıktan sonra baskıyı biraz daha artırın. Bu size bebeğin başı çıkarken vereceği hisse benzer bir parça yanma ya da acıma hissi verebilir. Kendinizi çok zorlamadan, ufak ufak arttıracağınız masajla perine bölgenizi esnetmeye devam edin.

Perine masajının mantığı bebeğin başının çıkarken geçeceği yolları önceden biraz bu duruma alıştırmaktır. Parmakla içten dışa doğru, esneterek yapacağınız hareketler sizi bu hisse, dokularınızı da baskıya hazırlar...