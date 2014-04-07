Perine masajı nedir, nasıl yapılır?

Vajina ile anüs arasında bulunan ince derinin olduğu bölüme 'perine' adı verilir. Doğumda bebeğiniz dışarı çıkarken bu bölgeye baskı uygular ve birçok doğumda ıkınma aşamasına bu bölgede yırtıklar oluşabilir. Bazen de kadın doğum uzmanları veya ebeler, epizyotomi denilen işlemi uygularlar. Epizyotomi, perine bölgesinde oluşabilecek yırtıkları önlemek için bölgeye kontrollü bir şekilde yapılan kesiye denir.
Perine bölgesine yapılan masaj, buradaki derinin elastikiyetini arttırır ve küçük kasların güçlenmesine yardımcı olur. Haftada bir ya da iki kez uygulayacağınız bu basit masaj sayesinde doğumda oluşabilecek yırtıklardan ya da epizyotomi ihtiyacından kaçınmanız mümkün.
Perine masajının mantığı bebeğin başının çıkarken geçeceği yolları önceden biraz bu duruma alıştırmaktır. Parmakla içten dışa doğru, esneterek yapacağınız hareketler sizi bu hisse, dokularınızı da baskıya hazırlar...
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atetimin 15günü pembe renkli kanamam oldu2 as olarak acaba hamileyimCevapla