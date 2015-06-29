Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

Bebeğinizi hala emziriyorsunuz ve yeniden hamile olduğunuzu öğrendiniz. Bebeğinizi sütten kesmeniz gerekir mi?

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Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

Hala emzirirken hamile kaldığını öğrenince birçok kadın merak eder: “Hala emzirmeye devam edebilir miyim?”

 

Bu konuda da halk arasında pek çok yerli-yersiz inanış mevcut. Emzirme sürecinde hamile kalınmayacağı –diğer bir deyişle ‘süt korur’ efsanesi, hamileyken bebeği emzirmenin bebeği zehirleyebileceği gibi görüşlerin tamamen yanlış olduğunu belirtelim. Hamileyken emzirmenin günah olduğuna dair şüphelere de Diyanet'in açıklaması, bu konuda kısıtlayıcı herhangi bir ayet ya da hadis olmadığı ve dolayısıyla hamileyken emzirmenin haram olmadığı yönünde.

 

DOĞAL EMZİRME NEDİR?

 

Emzirmeye devam edebilir miyim?

Uluslararası emzirme kuruluşu La Leche League, hamileyken emzirmenin tamamen güvenli ve sağlıklı olduğu yönünde anneleri cesaretlendiriyor. Eğer hamileliğinizle ilgili herhangi bir sağlık probleminiz yoksa bebeğinizi güvenle emzirmeye devam edebilirsiniz. Emzirmek, bebeği beslemenin en doğal ve sağlıklı yolu olduğu kadar, anne ve bebeğin iletişim kurması için de gerekli bir deneyim. Kardeş geliyor diye bebeğinizi sütünüzden ve günlük kucaklaşmalarınızdan mahrum etmemek için şunlara dikkat etmeniz yeterli:

 

  • Hamileliğinizle ilgili herhangi bir sağlık sorununuz olmadığı yönünde doktorunuzdan onay alın.

 

  • İyi beslenin. Emziriyorken, günde ortalama 650 kaloriye daha ihtiyaç duyarsınız. Eğer bebeğiniz başka gıdalarla da besleniyorsa bu miktar 500 kaloriye düşer ama yine de hamile değilken almanız gereken kaloriden fazlasına ihtiyaç duyarsınız. Bunu telafi edebilmek için besin değeri yüksek, sağlıklı gıdalarla beslenmeye özen göstermelisiniz. Yardıma ihtiyaç duyarsanız bir beslenme danışmanına başvurmaktan çekinmeyin.

 

  • Eğer zor bir hamilelik geçiriyorsanız ve erken doğum riskiniz varsa, bilhassa doktorunuz hamileliğiniz boyunca cinsel ilişkiden uzak durmanızı önerdiyse, emzirme konusunda da kendinizi kısıtlamanız gerekebilir. Zira orgazm sırasında salgılanan oksitosin hormonu, emzirirken de salgılanır ve aynı zamanda doğumun başlamasına sebep olan hormondur. Eğer oksitosinden kaçınmanızı gerektirecek bir sorununuz varsa, doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

  

  • Sezgilerinizi dinleyin. Bebeğinizi emzirmek her zaman iyidir ancak kendinizi iyi hissetmiyorsanız, psikolojik olarak emzirmek size fazla gelmeye başladıysa, azaltmanızda bir sakınca olmadığını unutmayın.

 

  • Kendinizi yormayın. Emzirirken pozisyonunuza dikkat edin, hamilelik boyunca önemli bir dönüşüm geçiren vücudunuzu yoracak hareketlerden ve pozisyonlardan kaçırın. Daima en rahat olduğunuz pozisyonda emzirmeye özen gösterin.

 

  • Yine de kafanız karışırsa, bir emzirme danışmanından yardım alabilirsiniz.

 

EMZİRME DÖNEMİNDE HAMİLELİK

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Yorumlar
23
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    20 Aralık 2018 Perşembe 14:13

    Lütfen şu beyinciklerinizi biraz yorun, o bebekleri siz büyüteceksiniz. Okuduğunuzu anlamama sorunu da nedir ya. Alakasız sorular

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  • Misafir
     
    20 Aralık 2018 Perşembe 14:07

    insanoğlu ne acaip birşey. Yukarıda açıklamalı bir yazı var. Orada gerekenler yazıyor olmasına rağmen saçma sapan sorular soruluyor. okumadan mı soru soruyorsunuz? Yoksa aptal rolü mü yapıyorsunuz :) Devri daim olsun Aziz NESiN' in , ne doğru demiş :) Benim 11 aylık bebeğim var ve yeniden hamileyim. Bebeğimi emzirmeye devam ediyorum,isteyerek yada istemeyerek olabiliyormuş. Bunun bilinç yada bilinçsizlikle alakası yok. Yaşam da herşey mümkün. Stres yapmadan normal yaşamınıza devam edin. Bebeğinizle daha fazla ilgilenin. Bazen zor oluyor, yorgunluk, yoğun uyku istemi, fakat başedebiliyorum.

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  • Misafir
     
    09 Mayıs 2017 Salı 13:37

    ne yapabilirim diye yorum yazan anneler, yazıyı okuyun. yazıda emzirebileceğiniz anlatılıyor uzun uzun:)

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  • Misafir
     
    09 Mayıs 2017 Salı 11:46

    Benim bebegim 6Aylık ve 2 aylık hamileyim napacamı bilmiyorum bebegim küçük emmek istiyor emzirmeli miyim

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  • Misafir
     
    03 Ekim 2017 Salı 08:38

    kocanıza dur deyin.

  • Misafir
     
    30 Ekim 2017 Pazartesi 15:30

    anneler dışarda emzirbilir mi

  • Misafir
     
    22 Aralık 2016 Perşembe 12:12

    Benim cocugym 5ay 3-4hafdalyk hamileyim emzirebilirmiyim

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  • Misafir
     
    03 Ekim 2017 Salı 08:39

    okuma biliyorsanız yukarıdaki yazıyı okuyun.

  • Misafir
     
    12 Eylül 2016 Pazartesi 19:09

    Hamile olanlar bebeyini 1 yaşina kadar emzirebilir.bunu Dogum uzmani söyledi.benim 8 Aylik oglum var ve hamileyim.1 yaşina kadar emzirmemde sakinca olmayacagini söyledi Dr

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  • Misafir
     
    07 Eylül 2016 Çarşamba 09:43

    Benim 4 aylık bebeğim var bende yeni 2 haftalık hamile kaldigimi öğrendim bebeğimi emzirmek istiyorum bi zararı var mi

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  • Misafir
     
    24 Temmuz 2016 Pazar 22:40

    Benimde bebeğim 4 aylikti hamile oldumu öğrendim bir ay daha emzirdim. Bebeğin ikisinede zarar veriyor Sun özürlü olur dediler bırakmıştım ama çok pişman oldum bebeğim sütü beni çok aradi şimdi 4 yaşında emecek gibi beni arıyor bazen gogsumu arıyor bence hiç bırakmayın emzirin hiç bisey olmazallahın

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  • Misafir
     
    07 Temmuz 2016 Perşembe 10:34

    7 milyar insanin rizkini ayri ayri veren HZ.ALLAH iki bebeginde rizkini ayri ayri verecektir.

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  • Misafir
     
    03 Ekim 2017 Salı 08:40

    peki neden hala dünyada açlıktan ölen çocuklar var?

  • Misafir
     
    02 Temmuz 2016 Cumartesi 19:03

    5aylik bi kızım var hamile olduğumu öğrendim emzirmek bebegi zehirler dediler korktum ama kararımi verdim emziricem allahin izniyle

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  • Misafir
     
    26 Haziran 2016 Pazar 09:42

    Hamileyken emziremezsin hem emzirdiginn icin hemde karnindaki icin bebegim premature dogar kesnlikle emzirme bebek gelişimini tamamliyamaz zaten 11 ay emzirmissin ben yapma emzirme derim

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  • Misafir
     
    20 Ekim 2016 Perşembe 13:55

    yazıyı okumadınız mı? la leche league dünya çapında güvenilen ve emzirme konusunda çalışmalar yapan bir kuruluş. hamileyken emzirmenin kesinlikle zararlı olmadığını söylüyorlar.

  • Misafir
     
    23 Haziran 2016 Perşembe 14:02

    kimse cevap vermiyor neden herkes soru sormaya devam ediyor ki

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  • Misafir
     
    26 Mayıs 2016 Perşembe 00:19

    Ben de emziriyim kızım 11 aylık ve 3aylik hamile yıl doktor emziren bilin daha dedi.

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  • Misafir
     
    15 Nisan 2016 Cuma 14:12

    Oğlum 1,5 yAşında hamile olduğumu öğrendim emziriyorum ne yapmam lazım

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  • Misafir
     
    08 Nisan 2016 Cuma 00:21

    Kızm 5 aylk hamile oldgumu yeni ögrndim ne yapabilirim

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  • Misafir
     
    03 Ekim 2017 Salı 08:41

    hamileyseniz bu pek mümkün değil.

  • Misafir
     
    16 Mart 2016 Çarşamba 18:46

    Oglum 8 aylık ben hamile oldumu öğrendim ne yapabilirim

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  • Misafir
     
    03 Ekim 2017 Salı 08:41

    2 kulhuvallah 1 elham okuyun


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