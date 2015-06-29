Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

Bebeğinizi hala emziriyorsunuz ve yeniden hamile olduğunuzu öğrendiniz. Bebeğinizi sütten kesmeniz gerekir mi?

Hala emzirirken hamile kaldığını öğrenince birçok kadın merak eder: “Hala emzirmeye devam edebilir miyim?”

Bu konuda da halk arasında pek çok yerli-yersiz inanış mevcut. Emzirme sürecinde hamile kalınmayacağı –diğer bir deyişle ‘süt korur’ efsanesi, hamileyken bebeği emzirmenin bebeği zehirleyebileceği gibi görüşlerin tamamen yanlış olduğunu belirtelim. Hamileyken emzirmenin günah olduğuna dair şüphelere de Diyanet'in açıklaması, bu konuda kısıtlayıcı herhangi bir ayet ya da hadis olmadığı ve dolayısıyla hamileyken emzirmenin haram olmadığı yönünde.

Emzirmeye devam edebilir miyim?

Uluslararası emzirme kuruluşu La Leche League, hamileyken emzirmenin tamamen güvenli ve sağlıklı olduğu yönünde anneleri cesaretlendiriyor. Eğer hamileliğinizle ilgili herhangi bir sağlık probleminiz yoksa bebeğinizi güvenle emzirmeye devam edebilirsiniz. Emzirmek, bebeği beslemenin en doğal ve sağlıklı yolu olduğu kadar, anne ve bebeğin iletişim kurması için de gerekli bir deneyim. Kardeş geliyor diye bebeğinizi sütünüzden ve günlük kucaklaşmalarınızdan mahrum etmemek için şunlara dikkat etmeniz yeterli:

Hamileliğinizle ilgili herhangi bir sağlık sorununuz olmadığı yönünde doktorunuzdan onay alın.

İyi beslenin. Emziriyorken, günde ortalama 650 kaloriye daha ihtiyaç duyarsınız. Eğer bebeğiniz başka gıdalarla da besleniyorsa bu miktar 500 kaloriye düşer ama yine de hamile değilken almanız gereken kaloriden fazlasına ihtiyaç duyarsınız. Bunu telafi edebilmek için besin değeri yüksek, sağlıklı gıdalarla beslenmeye özen göstermelisiniz. Yardıma ihtiyaç duyarsanız bir beslenme danışmanına başvurmaktan çekinmeyin.

Eğer zor bir hamilelik geçiriyorsanız ve erken doğum riskiniz varsa, bilhassa doktorunuz hamileliğiniz boyunca cinsel ilişkiden uzak durmanızı önerdiyse, emzirme konusunda da kendinizi kısıtlamanız gerekebilir. Zira orgazm sırasında salgılanan oksitosin hormonu, emzirirken de salgılanır ve aynı zamanda doğumun başlamasına sebep olan hormondur. Eğer oksitosinden kaçınmanızı gerektirecek bir sorununuz varsa, doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Sezgilerinizi dinleyin. Bebeğinizi emzirmek her zaman iyidir ancak kendinizi iyi hissetmiyorsanız, psikolojik olarak emzirmek size fazla gelmeye başladıysa, azaltmanızda bir sakınca olmadığını unutmayın.

Kendinizi yormayın. Emzirirken pozisyonunuza dikkat edin, hamilelik boyunca önemli bir dönüşüm geçiren vücudunuzu yoracak hareketlerden ve pozisyonlardan kaçırın. Daima en rahat olduğunuz pozisyonda emzirmeye özen gösterin.