Doğumda serum şart mı?

Pek çok hastanede doğum için gelen kadınlara rutin olarak damar yolu açılıyor ve serum takılıyor. Peki bu gerçekten gerekli mi?

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Doğumda serum şart mı?

Hastaneye gidip “doğuruyorum!” dediğinizde, ilk yapılan işlemlerden biri muhtemelen kolunuza damar yolu açılarak katater takılması ve seruma bağlanmanız olacaktır. Ne kadar süreceğini bilemediğimiz doğum sürecinde beslenmeniz ve susuz kalmamanız için yapılan bu uygulama, artık pek çok kuruluş tarafından önerilmiyor.

 

Lamaze’nin Özgüvenle Doğurmak adlı rehberinden, doğumda serum kullanımı ile ilgili bilgileri derledik.

 

Doğumda serum takılması ile ilgili bilmeniz gerekenler:

  • Rutin olarak damar yolu açılması ve serum verilmesi, hareketi kısıtlar. Özgüveni azaltır. Annenin vücudunda aşırı su birikmesine neden olabilir ve yenidoğanda kan şekerinin düşük olmasına neden olabilir.
  • Doğumda yeme-içmeyi engellemek, kadının enerjisinin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda tükenmesine neden olur.
  • Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) kadınlara doğum sürecinde su verilmesi gerektiğini ve rutin serum uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor.

 

Şu durumlarda serum almanız gerekebilir:

  • Doğumdan önce veya doğum sırasında sağlık problemleriniz veya komplikasyonlar oluştuysa.
  • Komplikasyon riskiniz bir sebepten yüksekse.
  • Doğumunuz suni sancı ile başlatıldı veya hızlandırıldıysa.
  • Epidural aldıysanız.

 

Doğumhaneye girdiğinizde sizi neler bekliyor?

 

DOĞUM ÇANTASI HAZIRLAMAK...

Gereksiz kullanımdan kaçınmak için:

  • Doktorunuzu ve doğum yapacağınız yeri dikkatlice seçin.
  • Doğumda yeme-içme özgürlüğü istediğinizi ve gereksiz yere serum almak istemediğinizi doktorunuza mutlaka belirtin.
  • Doğumunuz başladığında, evde geçirdiğiniz süre boyunca gönül rahatlığıyla yiyin, için.
  • Doğum sürecini mümkün olduğunca evde geçirin.

 

Yine de serum almak durumunda kalırsanız doğum sürecinin normal ilerlemesi için:

  • Mümkün olduğunca evde kalın.
  • Bedeninizi dinleyin ve ihtiyaç duydukça yiyip için.
  • Doğum sürecinde meybuz gibi dondurma, lolipop veya sadece buz emebilirsiniz.
  • Kolunuzda katater takılı olsa ve seruma bağlı olsanız bile yürüyün, hareket edin.
  • Mümkün olduğunca aktif kalın.
  • Sağlıklı bir doğum veya sağlıklı bir bebek için seruma ihtiyacınız olmadığını unutmayın.

 

İngilizce'den çeviren ve derleyen: Duygu İslamoğlu

 

DOĞUM SONRASI KANAMALAR HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

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Yorumlar
5
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    04 Şubat 2020 Salı 08:37

    Benim. Lubus. Hastalığım. Var. 3 aylık. Hamileym. Ellerim. Ayaklarım. Sı diyor. Çok. Midem. Bulanıyor. Ve. Kurmam. Var. Ne. Yer sen. Cikariyorum

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  • Misafir
     
    30 Aralık 2018 Pazar 14:01

    İlk hamilede ilişki olmak çok zor

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  • Misafir
     
    13 Şubat 2017 Pazartesi 23:18

    Doğumda serun takip gezin dediler o kadar sikmisimki neredeyse damarım patlayacakti

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  • Misafir
     
    15 Ağustos 2016 Pazartesi 04:10

    C

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  • Misafir
     
    12 Ağustos 2016 Cuma 20:03

    Çok iyi bir tesbit insanı kısıtlıyor

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