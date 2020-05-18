Hamilelikte göbek fıtığı nasıl anlaşılır?

Göbek fıtığı nedir?

Göbek fıtığı, göbek bölgesindeki iç dokular arasında oluşan katı dokulara denir. Bebeklerde sık görülen göbek fıtığı, genellikle göbek kordonunun düşmesinden sonra dokuların olması gerektiği şekilde iyileşmemesine bağlı olarak gelişebilir. Bebeklerin yaklaşık 5'te 1'i, göbek fıtığı ile doğar. Bu çok yaygın bir durumdur ve genellikle ebeveynleri endişelendirir ancak bebeğe bir zararı da dokunmaz. Birçok göbek fıtığının 2 yaşına kadar kendiliğinden iyileştiği görülebilir.

Hamilelikte göbek fıtığı neden olur?

Göbek fıtığı yalnızca bebeklerde değil, çeşitli sebeplerle yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir. Bunların sebepleri arasında ise ağır spor yapmak, ağır kaldırmak, şişmanlık ve hızlı kilo alıp vermek sayılabilirken özellikle kadınlarda hamilelik döneminde çok fazla rastlanabilmektedir. Bebeklikte tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendi iyileşirken yetişkinlikte genellikle tedavi ve cerrahi müdahale gereklidir. Göbek fıtığı küçük olduğu zaman anlaşılmayabilir fakat zaman içinde büyümeye başlayarak bir nohut büyüklüğünden bir portakal büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Anne adaylarında ise hamilelik ilerledikçe artan karın içi basınç nedeni ile fıtık büyür ve belirginleşir. Anne adayının hamileliği boyunca karnı büyüdükçe, fıtık da karınla birlikte büyür ve ciddi derecede rahatsızlık vermeye başlar. Hatta bazı durumlarda oluşan yoğun ağrılar, anne adaylarının günlük yaşantısını engelleyebilir, yürümesini bile kısıtlayabilir. Hamilelik döneminde ortaya çıkan göbek fıtığının doğum sonrasında cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi gerekir. Bazı durumlarda sezaryen ile doğum yapan annelerde operasyon esnasında ameliyatı yapan doktor tarafından fıtığa da müdahale edilebilir. Ancak sezaryen esnasında müdahale edilen fıtıkların ilerleyen dönemlerde tekrarlama riski bulunabileceğinden, bu durum ilgili hekimle detaylı bir şekilde görüşülmelidir.

Hamilelikte göbek fıtığı tedavisi nasıldır?

Göbek fıtıkları küçük veya büyük olmalarına bakılmaksızın mutlaka tedavi edilmelidir. Günümüzde fıtık tedavisinde hem dikiş yöntemi hem de yama yöntemi olarak bilinen iki farklı cerrahi yöntem tercih ediliyor. Kısa sürede iyileşme gösterebilen bir ameliyat olduğundan ötürü, hekiminizle size en uygun olan göbek fıtığı tedavisi yöntemini konuşmanız ve operasyonu mümkün olduğunca ertelememeniz gerekir.

Göbek fıtığı normal doğumu etkiler mi?

Küçük göbek fıtığı oluşumları ile vajinal doğum yapan birçok kadın vardır. Ancak vajinal doğumunun ilerleyişini etkileyecek kadar büyük bir fıtığınız varsa, doktorunuz sezaryen doğuma yönlendirebilir.

Sarah CP Williams. "Hernia During Pregnancy". Şuradan alındı: https://www.whattoexpect.com/pregnancy/pregnancy-health/hernia-during-pregnancy-labor/