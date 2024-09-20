Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde

Oyuncu Haluk Bilginer Şahsiyet adlı dizide canlandırdığı 'Agah Beyoğlu'karakteriyle yeniden Emmy adayı oldu.

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde
Yaşam
Giriş: 20 Eylül 2024 13:06 Güncelleme: 20 Eylül 2024 13:16
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Haluk Bilginer, 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonuyla, ikinci kez Uluslararası Emmy Ödülleri'ne 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi. Bilginer, 2019 yılında yine 'Şahsiyet'te canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü kazanmıştı.


52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer’e rakip isimler şöyle;

Julio Andrade (Betinho - No Fio da Navalha, Brezilya)

Laurent Lafitte (Tapie, Fransa)

Timothy Spall (The Sixth Commandment, İngiltere)


Uluslararası Emmy Ödülleri ne zaman açıklanacak?

Televizyon dünyasının Oscarları kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Amerika Birleşik Devletleri dışında üretilen ve yayınlanan televizyon programlarına veriliyor. Ödüller, her yıl Kasım ayında New York'ta düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri Galası’nda veriliyor. Bu yılın kazananları, 25 Kasım 2024 tarihindeki galada belli olacak.


Şahsiyet Dizisi'nin ikinci sezon oyuncuları kimler?

Dizinin takipçileri arasında "Şahsiyet 2. sezonda kimler oynuyor?" sorusu ayrıca gündemde. Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ve ikinci kez adaylığını getiren Şahsiyet adlı dizide Bilginer'le ekranı paylaşan isimler şöyle;



Şebnem Bozoklu (Zuhal)

Recep Usta (Deva)

Necip Memili (Tolga)

Erdal Özyağcılar (Kader)

İlker Aksum (Ertan)

Nergis Öztürk (Meryem)

Şehsuvar Aktaş (Hikmet)


76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak bilinen 76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. İşte kazananlar...

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76. Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Shogun, 18 ödülle geceden ayrılarak tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı.
İşte 76. Emmy Ödüllerini kazananlar... Shogun En iyi drama Drama dizisinde en iyi erkek oyuncu, Hiroyuki Sanada Drama dizisinde en iyi yönetmen, Frederick E.O. Toye Drama dizisinde en iyi kadın oyuncu, Anna Sawai
The Bear Komedi dizisinde en iyi erkek oyuncu, Jeremy Allen White Komedi dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu, Liza Colón-Zayas Komedi dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, Ebon Moss-Bachrach Komedi dizisinde en iyi yönetmen, Christopher Storer
Baby Reindeer En iyi mini dizi veya antoloji dizisi En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi erkek oyuncu, Richard Gadd En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu, Jessica Gunning En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi senaryo, Richard Gadd
En iyi komedi "Hacks" Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Billy Crudup, "The Morning Show" Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu Elizabeth Debicki, "The Crown" Komedi dizisinde en iyi kadın oyuncu Jean Smart, "Hacks"
En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi kadın oyuncu Jodie Foster, "True Detective: Night Country" En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Lamorne Morris, "Fargo" En iyi reality yarışma programı "The Traitors," Peacock En iyi talk show "The Daily Show," Comedy Central
Komedi dizisinde en iyi senaryo Lucia Aniello, Paul W. Downs ve Jen Statsky, "Hacks" Drama dizisinde en iyi senaryo Will Smith, "Slow Horses" En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yönetmen Steven Zaillian, "Ripley" Valilik Ödülü Greg Berlanti *Haberin görselleri AP, FX tarafından servis edilmiştir.






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