Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde

76. Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Shogun, 18 ödülle geceden ayrılarak tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı.

İşte 76. Emmy Ödüllerini kazananlar... Shogun En iyi drama Drama dizisinde en iyi erkek oyuncu, Hiroyuki Sanada Drama dizisinde en iyi yönetmen, Frederick E.O. Toye Drama dizisinde en iyi kadın oyuncu, Anna Sawai

The Bear Komedi dizisinde en iyi erkek oyuncu, Jeremy Allen White Komedi dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu, Liza Colón-Zayas Komedi dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, Ebon Moss-Bachrach Komedi dizisinde en iyi yönetmen, Christopher Storer

Baby Reindeer En iyi mini dizi veya antoloji dizisi En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi erkek oyuncu, Richard Gadd En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu, Jessica Gunning En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi senaryo, Richard Gadd

En iyi komedi "Hacks" Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Billy Crudup, "The Morning Show" Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu Elizabeth Debicki, "The Crown" Komedi dizisinde en iyi kadın oyuncu Jean Smart, "Hacks"

En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi kadın oyuncu Jodie Foster, "True Detective: Night Country" En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Lamorne Morris, "Fargo" En iyi reality yarışma programı "The Traitors," Peacock En iyi talk show "The Daily Show," Comedy Central