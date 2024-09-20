Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde

Haluk Bilginer, 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonuyla, ikinci kez Uluslararası Emmy Ödülleri'ne 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi. Bilginer, 2019 yılında yine 'Şahsiyet'te canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü kazanmıştı.
52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer’e rakip isimler şöyle;
Julio Andrade (Betinho - No Fio da Navalha, Brezilya)
Laurent Lafitte (Tapie, Fransa)
Timothy Spall (The Sixth Commandment, İngiltere)
Uluslararası Emmy Ödülleri ne zaman açıklanacak?
Televizyon dünyasının Oscarları kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Amerika Birleşik Devletleri dışında üretilen ve yayınlanan televizyon programlarına veriliyor. Ödüller, her yıl Kasım ayında New York'ta düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri Galası’nda veriliyor. Bu yılın kazananları, 25 Kasım 2024 tarihindeki galada belli olacak.
Şahsiyet Dizisi'nin ikinci sezon oyuncuları kimler?
Dizinin takipçileri arasında "Şahsiyet 2. sezonda kimler oynuyor?" sorusu ayrıca gündemde. Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ve ikinci kez adaylığını getiren Şahsiyet adlı dizide Bilginer'le ekranı paylaşan isimler şöyle;
Şebnem Bozoklu (Zuhal)
Recep Usta (Deva)
Necip Memili (Tolga)
Erdal Özyağcılar (Kader)
İlker Aksum (Ertan)
Nergis Öztürk (Meryem)
Şehsuvar Aktaş (Hikmet)
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