Haftanın film ve dizileri (9-15 Ağustos 2021)

Haftanın filmleri:
Delidolu 3
Türü: Romantik, Gençlik
Yönetmeni: Vince Marcello
Derisini Satan Adam
Türü: Dram
Yönetmeni: Kaouther Ben Hania
Beckett
Türü: Gizem, Dram
Yönetmeni: Ferdinando Cito Filomarino
Zamanda Tutsak
Türü: Gerilim, Fantastik
Yönetmeni: M. Night Shyamalan
The Roommate
Türü: Korku, Dram
Yönetmeni: Christian E. Christiansen
Haftanın dizileri:
The Tent Mender
Türü: Dram
Downton Abbey
Türü: Dram, Romantik
Yaratıcısı: Julian Fellowes
Modern Love: 2. Sezon
Türü: Komedi
Bake Squad
Türü: Reality
Facebook Yorumları