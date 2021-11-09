Haftanın film ve dizileri (8-14 Kasım 2021)

Haftanın filmleri:
Spencer
Türü: Dram, Biyografik
Yönetmen: Pablo Larraín
Dün Gece Soho'da
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Edgar Wright
Rifkin'in Festivali
Türü: Romantik, Komedi
Yönetmeni: Woody Allen
Aşk Yolunda
Türü: Romantik, Komedi
Yönetmeni: Ahmet Kapucu
Siyah Beyaz
Türü: Dram
Yönetmeni: Rebecca Hall
Dalgalar
Türü: Romantik, Dram
Yönetmeni: Trey Edward Shults
Red Notice
Türü: Aksiyon, Gerilim
Yönetmeni: Rawson Marshall Thurber
Finding You
Türü: Komedi, Dram
Yönetmeni: Brian Baugh
Haftanın dizileri:
Always Jane: 1. Sezon
Türü: Belgesel
Hayvanların Sırları
Türü: Belgesel
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