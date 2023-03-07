Haftanın film ve dizileri (6-12 Mart 2023)

Haftanın filmleri:
Çığlık 6
Türü: Korku
Yönetmeni: Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett
65
Türü: Aksiyon
Yönetmeni: Scott Beck ve Bryan Woods
Sessiz Kız
Türü: Dram
Yönetmeni: Colm Bairéad
Fabelmanlar
Türü: Biyografik, Dram
Yönetmeni: Steven Spielberg
Uçuş 811
Türü: Dram
Yönetmeni: Hakan Kerim Karademir
Ne Olacak Halim?
Türü: Romantik komedi
Yönetmeni: Semra Dündar
Luther: Batan Güneş
Türü: Dram
Yönetmeni: Jamie Payne
Haftanın dizileri:
You: 4. Sezon
Türü: Suç, Dram
Yaratıcıları: Sera Gamble ve Greg Berlanti
Outlast
Türü: Reality
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