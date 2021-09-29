Haftanın film ve dizileri (27 Eylül-3 Ekim 2021)

Haftanın filmleri:
Av
Türü: Dram
Yönetmeni: Emre Akay
Suçlu
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: Antoine Fuqua
Ölmek İçin Zaman Yok
Türü: Aksiyon, Gerilim
Yönetmeni: Cary Joji Fukunaga
Kalbimin Sesi
Türü: Romantik Komedi
Yönetmeni: Juana Macías
My Name Is Pauli Murray
Türü: Belgesel
Yönetmenleri: Julie Cohen ve Betsy West
Haftanın dizileri:
Aşk 101: 2. Sezon
Türü: Gençlik, Dram
Yönetmenleri: Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer
Luna Park
Türü: Dram
Yönetmeni: Leonardo D'Agostini
Saygı 2
Türü: Dram, Suç
Yönetmeni: Ender Mıhlar
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