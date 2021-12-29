Haftanın film ve dizileri (27 Aralık 2021-2 Ocak 2022)

Haftanın filmleri:
Louis Wain'in Renkli Dünyası
Türü: Biyografi, Dram, Tarih
Yönetmeni: Will Sharpe
Son Görev
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: Adam Lipsius
Bize Müsaade
Türü: Komedi
Yönetmeni: Giray Altınok
Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus
Türü: Stand Up
Yearly Departed
Türü: Komedi
Yönetmeni: Linda Mendoza
Who You Think I Am
Türü: Dram, Romantik
Yönetmeni: Safy Nebbou
Haftanın dizileri:
Blacklist: 8. Sezon
Türü: Dram
La Fortuna: 1. Sezon
Türü: Aksiyon, Dram, Tarih
Yönetmeni: Alejandro Amenábar
Kitz: 1. Sezon
Türü: Dram, Gizem
Yaratıcıları: Vitus Reinbold ve Niko Schulz-Dornburg
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