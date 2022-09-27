Haftanın film ve dizileri (26 Eylül-2 Ekim 2022)

Haftanın filmleri:
Vesper
Türü: Macera, Bilim Kurgu
Yönetmenleri: Kristina Buozyte ve Bruno Samper
Yalnız Bir Evin Kahkahası
Türü: Komedi, Dram, Romantik
Yönetmenleri: Maya Forbes, Wallance Wolodarsky
Alabora Aşk
Türü: Dram, Romantik
Yönetmeni: Ali Can Gebeş
Yanlış Anlama 2
Türü: Komedi
Yönetmeni: Aykut Taşkın
My Best Friend's Exorcism
Türü: Komedi, Korku
Yönetmeni: Damon Thomas
Blonde
Türü: Biyografi
Yönetmeni: Andrew Dominik
Haftanın dizileri:
The Empress
Türü: Tarihi, Romantik
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