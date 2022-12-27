Haftanın film ve dizileri (26 Aralık 2022-1 Ocak 2023)

Haftanın filmleri:
Hayalimdeki Düğün
Türü: Romantik komedi
Yönetmeni: Jason Moore
Dikkat Köpek Var
Türü: Dram
Yönetmenleri: Ece İşbilen Dağ ve Deniz Cem Dağ
Lanetli Göl
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Chris Sivertson
Wildcat
Türü: Belgesel
Yönetmenleri: Trevor Frost ve Melissa Lesh
Beyaz Gürültü
Türü: Komedi, Dram,Korku
Yönetmeni: Noah Baumbach
Haftanın dizileri:
Rise of Empires: Ottoman 2. Sezon
Türü: Tarihi
Yönetmeni: Emre Şahin
Kaleidoscope
Türü: Aksiyon
Yönetmeni: Robert Townsend
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