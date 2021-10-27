Haftanın film ve dizileri (25-31 Ekim 2021)

Haftanın filmleri:
Zoraki Misafir
Türü: Komedi
Yönetmeni: Bülent İşbilen
Yeni Düzen
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: Michel Franco
Aşk Engel Tanımaz
Türü: Romantik, Dram
Yönetmeni: Alice Filippi
Hipnotizma
Türü: Gerilim
Yönetmenleri: Matt Angel ve Suzanne Coote
Army of Thieves
Türü: Aksiyon, Komedi, Suç
Yönetmeni: Matthias Schweighöfer
Zeka Pırıltısı
Türü: Biyografi, Dram
Yönetmeni: Marc Abraham
Haftanın dizileri:
Maradona: Blessed Dream: 1. Sezon
Türü: Belgesel, Biyografi
Yönetmeni: Alejandro Aimetta
Colin in Black & White
Türü: Biyografi, Spor, Dram
Yaratıcıları: Ava DuVernay ve Colin Kaepernick
Seni Unutma Zamanı: 1. Sezon
Türü: Romantik, Dram
Yaratıcıları: Nadia de Santiago, Inés Pintor ve Pablo Santidrián
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