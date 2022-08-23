Haftanın film ve dizileri (22-28 Ağustos 2022)

Haftanın filmleri:
Son Çıkmaz
Türü: Gerilim
Yönetmeni: Mike Burns
İllüzyon
Türü: Fantastik
Yönetmeni: Giga Agladze
After: Mutluluk
Türü: Dram, Romantik
Yönetmeni: Castille Landon
Periler Ülkesi
Türü: Animasyon
Yönetmenleri: Federico Milella ve Aina Järvine
Yetişkinler için Aşk
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: Barbara Topsøe-rothenborg
Boş Zaman
Türü: Komedi
Yönetmeni: John Hamburg
Samaritan
Türü: Aksiyon, Fantastik
Yönetmeni: Julius Avery
Haftanın dizileri:
MO
Türü: Komedi
Yaratıcıları: Mohammed Amer ve Ramy Youssef
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