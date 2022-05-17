Haftanın film ve dizileri (16-22 Mayıs 2022)

Haftanın Filmleri:
Yolun Açık Olsun
Türü: Dram
Yönetmeni: Mehmet Ada Öztekin
Sen Ben Lenin
Türü: Dram
Yönetmeni: Tufan Taştan
After: Ayrılık
Türü: Dram, Romantik
Yönetmeni: Castille Landon
Domuz
Türü: Gerilim, Dram
Yönetmeni: Michael Sarnoski
Haftanın Dizileri:
Night Sky: 1. Sezon
Türü: Macera, Dram
Yaratıcısı: Holden Miller
Bang Bang Baby 1. Sezon 2. Kısım
Türü: Suç
Yaratıcısı: Andrea Di Stefano
Love, Death & Robots: 3. Cilt
Türü: Animasyon, Bilimkurgu
Yaratıcıları: Tim Miller ve David Fincher
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