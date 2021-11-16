Haftanın film ve dizileri (15-21 Kasım 2021)

Haftanın filmleri:
Spencer
Türü: Dram, Biyografik
Yönetmen: Pablo Larraín
Filmin vizyon tarihi 12 Kasım'dan 19 Kasım'a ertlenmiştir.
Aşk Yolunda
Türü: Romantik, Komedi
Yönetmeni: Ahmet Kapucu
Filmin vizyon tarihi 12 Kasım'dan 19 Kasım'a ertlenmiştir.
Beni Çok Sev
Türü: Dram
Yönetmeni: Mehmet Ada Öztekin
Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar
Türü: Dram, Biyografik
Yönetmeni: Reinaldo Marcus Green
Dünyanın En Kötü İnsanı
Türü: Dram, Komedi
Yönetmeni: Joachim Trier
Beginners
Türü: Dram, Romantik
Yönetmeni: Mike Mills
Haftanın dizileri:
The Wheel of Time: 1. Sezon
Türü: Fantastik, Macera
Yaratıcısı: Rafe Judkins
The Mind, Explained: 2. Sezon
Türü: Belgesel
Hellbound: 1. Sezon
Türü: Dram
Yönetmeni: Yeon Sang-ho
Facebook Yorumları