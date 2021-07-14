Haftanın film ve dizileri (11-18 Temmuz 2021)

Hafta boyunca dijital platformlarda veya sinema salonlarında izleyebileceğiniz film ve dizileri sizin için derledik...

Haftanın film ve dizileri (11-18 Temmuz 2021)
Yaşam
14 Temmuz 2021 Çarşamba

Haftanın filmleri:

Alfa Kurt

Türü: Dram, Tarihi Kurgu

Yönetmen: Albert Hughes



Paris'te Bahar

Türü: Dram, Romantik

Yönetmen: Suzanne Lindon



Chungking Express

Türü: Romantik, Suç

Yönetmen: Wong Kar-wai



Sessiz Bir Yer 2

Türü: Korku, Gerilim

Yönetmeni: John Krasinski



Spirit: Özgür Ruh

Türü: Animasyon, Macera, Aile

Yönetmeni: Elaine Bogan ve Ennio Torresan Jr.



Haftanın dizileri:

Never Have I Ever: 2. Sezon

Türü: Dram

Yaratıcıları: Lang Fisher ve Mindy Kaling



My Unorthodox Life

Türü: Reality Programı



GameStop: The Wall Street Hijack

Türü: Belgesel

Yönetmeni: Mark Radice



Making the Cut

Türü: Reality Programı


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