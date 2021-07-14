Haftanın film ve dizileri (11-18 Temmuz 2021)

Haftanın filmleri:
Alfa Kurt
Türü: Dram, Tarihi Kurgu
Yönetmen: Albert Hughes
Paris'te Bahar
Türü: Dram, Romantik
Yönetmen: Suzanne Lindon
Chungking Express
Türü: Romantik, Suç
Yönetmen: Wong Kar-wai
Sessiz Bir Yer 2
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: John Krasinski
Spirit: Özgür Ruh
Türü: Animasyon, Macera, Aile
Yönetmeni: Elaine Bogan ve Ennio Torresan Jr.
Haftanın dizileri:
Never Have I Ever: 2. Sezon
Türü: Dram
Yaratıcıları: Lang Fisher ve Mindy Kaling
My Unorthodox Life
Türü: Reality Programı
GameStop: The Wall Street Hijack
Türü: Belgesel
Yönetmeni: Mark Radice
Making the Cut
Türü: Reality Programı
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