Haftanın film ve dizileri (10-16 Ekim 2022)

Haftanın filmleri:
Hara
Türü: Dram
Yönetmeni: Atalay Taşdiken
Sevmedim Deme
Türü: Biyografik
Yönetmeni: Burak Kuka
Kadın Kral
Türü: Aksiyon, Dram, Tarihi
Yönetmeni: Gina Prince-Bythewood
Cadılar Bayramı Sona Eriyor
Türü: Korku
Yönetmeni: David Gordon Green
Gulliver Dönüyor
Türü: Macera, Animasyon, Aile
Yönetmeni: Ilya Maksimov
Kiralık Bir Eş
Türü: Romantik Komedi
Yönetmeni: Cris D'Amato
Haftanın dizileri:
Gözcü
Türü: Gerilim
Yaratıcıları: Ian Brennan ve Ryan Murphy
Bridge Hollow Laneti
Türü: Macera
Yönetmeni: Jeff Wadlow
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