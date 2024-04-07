Haftanın astrolojik gündemi (8 - 14 Nisan 2024)

8 - 14 Nisan haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

Hafta geneline yayılan etkiler için yorum yapan Astrolog Şeyda Özsoy, bayramın ilk gününün enerjisini merak edenler için de bilgi verdi. Özellikle 10 Nisan Salı gününün astrolojik etkilerinin, geçmişten kalan ailevi konuların çözümü için destekleyici olduğunu söyledi. Pazartesi'den Pazar'a tüm hafta boyunca gerçekleşecek astrolojik gelişmeleri ve 8 Nisan, 9 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan günlerinin astrolojik gündemlerini tek tek anlattı. 8 Nisan haftasının astrolojik gündemi, izlemek isteyenler için HTHayat Youtube kanalında!