Haftanın astrolojik gündemi (10 Haziran 2024 haftası)

Bayramın 1. günü ve Babalar Günü'nün astrolojik etkileri neler? 10 Haziran Pazartesi, 11 Haziran Salı, 12 Haziran Çarşamba, 13 Haziran Perşembe, 14 Haziran Cuma, 15 Haziran Cumartesi, 16 Haziran Pazar günlerinin astrolojik olayları ve bunların burçlara etkilerini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı.

Haftanın astrolojik gündemi (10 Haziran 2024 haftası)
Astroloji
Giriş: 07 Haziran 2024 09:33 Güncelleme: 07 Haziran 2024 09:36
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10 - 16 Haziran haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!


10 Haziran haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

Astrolog Şeyda Özsoy, "Pazartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda yer alacak. Bugünün zorlayıcı etkileri de kolaylaştırıcı etkileri de var. Otorite figürleriyle çatışmalara açık birtakım astrolojik görünümler var. Fazla mesai harcamak, fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalınabilir. Genel olarak stres yönetimine dikkat etmek ve genel olarak özgüvenli görünmek avantajlar sağlayacaktır" dedi 16 Haziran Pazartesi gününün gezegen etkileriyle ilgili şöyle devam etti:


"Gün genelinde güvenliği tehdit edebilecek durumlara karşı dikkatli olunmalı. Dünya genelinde ekonomik ya da yer yüzü hareketliliğiyle ilgili gelişmeler görülebilir. Yaşanan savaşlarla ilgili yeni gündemler olabilir. Şanslı hissettiren görüşmeler de olabilir. Bu tarz görüşmelerde ve iletişimde bilginin gücü, bilgiye ne kadar hakim olunduğu önem taşıyacaktır. Anlaşma ve uzlaşma gerektiren ikili ilişkilerde ikna gücünün ve çabasının da önemli olacağı gündemler var. Bu tarz görüşmeleri barışçıl yöntemlerle ele almaya dikkat edelim."


10 Haziran Pazartesi, 11 Haziran Salı, 12 Haziran Çarşamba, 13 Haziran Perşembe, 14 Haziran Cuma, 15 Haziran Cumartesi, 16 Haziran Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve bunların burçlara etkileri Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!



Aylık burç yorumları: Haziran 2024
Aylık burç yorumları: Haziran 2024




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