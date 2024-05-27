Haziran ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay özellikle Mars’ın etkileşimleri oldukça dikkat çekici. Ay başında Jüpiter ile Plüto bir üçgen açı yapacaklar. Bu hayat vizyonumuz, felsefemiz, bakış açılarımız’ın ciddi dönüşümsel bir sürece girdiğini gösteren bir açı. İkizler ve Kova ekseninde gelişecek, genelde gelecek ile ilgili konular, bilim, teknoloji ile ilgili konuların hayatımıza getirdiği yeni bir bilinç ve dönüşümsel bir kriz olarak nitelendirebilirim. Aslında bu açı töleransı gereği ile birkaç haftadır etki altında ve Yapay Zeka konusunda çok önemli yollar katedilmeye devam ediyor. Astroloji ve Yapay zeka konulu bir yazımı yine hthayat içerisinde bulabilirsiniz, sosyal medya ana sayfamda paylaşacağım.

Onun dışında Merkür İkizler ve Yengeç burçlarında seyredecek bu ay. Hızlı iletişim, rasyonel düşünce ve duygusal düşünce arasında geçen bir dönem diyebilirim. Ay başında ikizler Ay sonunda Merkür Yengeç gibi düşünebiliriz.

Ayrıca Venüs de Yengeç burcuna geçecek. Sosyal ve ikili ilişkilerimizde daha çok aileye, geleneklere, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmasına önem veriyor ve daha sadık, kendini biraz daha zor açan bir duruma geçiyoruz. Tabi bu da Ay ortasından sonraki döneme işaret ediyor.

Yazımın başında söylediğim gibi Mars’ın açıları ve burç geçişi çok dikkat çekici. Boğa burcuna geçecek Mars ve çok güçlü olduğu Koç burcundan hiç de sevmediği Boğa’ya geçecek. Öfkesini düzgün bir şekilde ifade edemeyecek, fazla geri planda, sakin ve durağan kalacak ama irade, öfke, agresyon ortaya koyması, kendini iddia etmesi gereken zamanlarda doğru zamanlamalar kullanamayacak.

Bu geçiş 9 Haziranda olacak yani ay’ın başı sayılır. Hemen arkasından 11 Haziran’da Plüton ile sert etkileşime girecek. Bu ay’a çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Mars hem güçlü değil, zarar verici bir konumda hem de Plüton ile patlayıcı, kriz getiric, ayırıcı bir pozisyonda olacak. Bayram’ın hemen başında oldukça riskli bir dönemden geçiyor olacağız. Tartışmalarda sağduyulu kalmaya çalışmak çok önemli, ayrıca kazalara da dikkat etmek gerekli.

Haziran ayının önemli gökyüzü açıları;

2 Haziran - Güneş Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişilerden destek alabileceğimiz bir zaman.

3 Haziran - Jüpiter Plüton Üçgeni:

Oldukça güçlü ve önemli bir açı. Vizyon, felsefe ve inançlarımız bir çeşit dönüşüm ve kriz altına girecek, odak altına girecek ama bu dönüşümü güçlü, pozitif bir şekilde hayatlarımıza yansıtacağız. Özellikle Jüpiter’in olduğu burç haritamızda hangi eve düşüyorsa oraya bu gücü, dönüşümü ve yeniden doğuşu kanalize edebileceğiz.

3 Haziran - Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

3 Haziran - Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

3 Haziran - Merkür İkizler'de!

4 Haziran - Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

4 Haziran - Merkür Jüpiter Kavuşumu:

Eğitim, öğrenme ve yayıncılık açısından güzel bir zaman. Anlaşmalar ve toplantılar, yazışmalar için çok şanslı bir zaman dilimi. Bu günlerde fazla konuşabilir, konuşmalarımız egolu ve yüksekten olabilir.

4 Haziran - Güneş Venüs Kavuşumu:

Eğlenceli, neşeli, rahat ve tembel günlerdeyiz. Sevdiğimizi sevildiğimizi hissediyor hissettiriyoruz. Kendimizi güzel ifade ediyoruz. Bu gün sanatsal faaliyetler içerisinde bulunabilir, eğer yasaklar gevşetildiyse eğlenceli bir aktivite yapılabilir.

8 Haziran - Venüs Satürn Karesi:

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

9 Haziran - Mars Boğa'da!

9 Haziran - Merkür Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

9 Haziran - Güneş Satürn Karesi:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

11 Haziran - Venüs Chiron Altmışlığı:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

11 Haziran - Mars Plüton Karesi:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

12 Haziran - Merkür Satürn Karesi:

Neyse ki bu dönemde Merkür Satürn ile de sert de olsa bir etkileşime girecek. Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

13 Haziran - Güneş Chiron Altmışlığı:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

14 Haziran - Merkür Chiron Altmışlığı:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

14 Haziran - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

17 Haziran - Venüs Neptün Karesi:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

17 Haziran - Venüs Yengeç'te!

17 Haziran - Merkür Neptün Karesi:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

17 Haziran - Merkür Yengeç'te!

17 Haziran - Merkür Venüs Kavuşumu:

Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir.

20 Haziran - Güneş Neptün Karesi:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

20 Haziran - Güneş Yengeç'te!

21 Haziran - Merkür Mars Altmışlığı:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

22 Haziran - Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

26 Haziran - Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Ayrıca ikili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem.

26 Haziran - Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

28 Haziran - Merkür Chiron Karesi:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

29 Haziran - Venüs Mars Altmışlığı:

İkili ilişkilerde aksiyon almak, eğlenceli vakit geçirmek, tutku ve şehvet açısından oldukça uyumlu bir gün. İlişkilerle ilgili konuları sonuca ulaştırmak konusunda motivasyonumuz yüksek.

29 Haziran - Satürn geri harekete başlıyor!

30 Haziran - Merkür Uranüs Altmışlığı:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

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