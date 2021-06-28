Haftalık burç yorumları (28 Haziran - 4 Temmuz 2021)

Korhan Kılınçkaya, 28 Haziran - 4 Temmuz 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (28 Haziran - 4 Temmuz 2021)
Astroloji
28 Haziran 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın önemli göksel etkisi Mars’ın Satürn ve Uranüs ile sert etkileşimi olacak. Satürn ve Uranüs sert açısından uzun süredir bahsediyoruz. Aralarındaki etkileşim bir süredir açı toleransı olarak çok sıkı değil, yani gezegenler derece olarak birbirinden uzaklaştı, fakat Mars bu iki gezegene, öncelikle Satürn’e açı yaparak bu etkileşimi tetikleyecek, ateşe körükle gidecek gibi görünüyor.


Bunun anlamı bu hafta biraz kendimizi engellenmiş, daha gergin ve sinirli, hayatımızdaki engellerin gözümüzde biraz daha büyüdüğü ve değiştirme isteğimizin ağır bastığı fakat karşımızdaki engellerin de bir o kadar bizi yavaşlattığı bir haftayı daha yaşayacağız. Bu haftayı daha metanetli geçirmeye çalışmak gerekiyor zira Aslan burcundaki Mars bağırmaya ve kükremeye daha meyilli bir durumda.


Günlük etkilere geçecek olursak…


Pazartesi

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Günü bilgiyi kullanma, bilgi edinme gibi konulara odaklanarak geçireceğiz, entelektüel faaliyetler için verimli bir gün.


Salı

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Özellikle sabah saatlerinde Jüpiter ile yaptığı kavuşum açısı bizi fazla iyimser yapabilir, peşinde olduğumuz hedeflerimize ilerlemek konusunda da iyimserlik kaynaklı kaçışlara yönlendirebilir. Fakat haftanın en iyi günü.


Çarşamba

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün hayal gücümüzün, empatimizin yüksek olduğu romantik bir gün. Ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın Neptün ile kavuşacak olması bu bahsettiğim etkileri bir kat daha güçlendirecek.


Perşembe

Aslan burcundaki Mars’ın Satürn ile karşıt açısı kesinleşiyor. Haftanın zor günlerinden. Bugün gergin, işlerin engellendiğini ya da duraksadığını hissettiğiniz bunun da sizin üzerinizde baskı yarattığı, sorumluluklarınızın arttığı bir dönem.


Cuma

Ay’ın Koç burcundaki seyri dünden itibaren devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile olumlu açı yapıyor olması entelektüel faaliyetleri destekleyici, önemli toplantılar ve anlaşmalar için verimli bir gün.


Cumartesi

Ay, sabah saatlerinde Koç burcundaki ilerlemesine devam ederken akşama doğru Boğa burcuna geçiş yapacak ve öğle/akşam saatlerinde Jüpiter ile yaptığı uyumlu açı ile haftanın daha önceki iki güne nazaran daha sakin ve iyimser gününü yaşıyor olacağız.


Pazar

Ay, Boğa burcunda. Satürn, Uranüs ve Mars ile gün içerisinde kontak kuracak olan ay hafta ortasındaki gerginlikleri tekrar hatırlatabilir. Haftanın son günü de biraz zorlu.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

28 Haziran 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Hayatınızı olumsuz etkileyen her türlü kötü alışkanlıklarla vedalaşıp bunları yerini tutacak faydalı alışkanlıklar kazanmanız için fırsatlar sunuluyorken bunu kullanın. Siz nahoş olaylara zemin hazırlayan şeyleri terk etmedikçe onların hayatınızdan çıkmasını bekleyemezsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İstemediğiniz halde liderlik sıfatı taşımanız gereken durumlar olabilir. Sizin hak ettiğiniz düşünülen bu görevlerden kaçmayın ve ne kadar küçük olursa olsun sorumluluklarınızı yerine getirirken özen gösterin. Bugün hiç beklemediğiniz olaylar her şeyin akışını değiştirebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizin için hayat akarsuyun kendi yolunda ilerlemesi gibi zahmetsiz ve akıcı olacaktır. Hayal ve planlarınızı hayata geçirmek için oldukça şanslı bir gün. Dünü ve yarını düşünmeden, günün olumlu enerjisinden güç kalarak harekete geçin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU İçinde bulunduğunuz yoğun tempo sizi yorduğu kadar, yakınlarınızın da kendini sizden uzaklaşmış hissettiriyor olabilir. İşiniz kadar ilişkilerinize de zaman ayırmanız gerekiyor. Bir süre tempoyu yavaşlatmak, partneriniz ve ailenizle vakit geçirmek herkese iyi gelecektir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün karar almakta zorlanabilirsiniz. Hayat biraz belirsiz gelebilir. Sisler dağıldığında neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsanız şimdiden bunu düşünmenin bir faydası da olmayacaktır. Endişelerinizi azaltacak aktivitelere yönelin ve planların aksamasının doğal bir şey olduğunu unutmayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Planlarınızı yaparken duygularınızı hesaba katmamış olmak gününüzü etkileyebilir. Yola yorgun devam etmeye çalışmaktansa mola vermek daha iyi olacaktır. Bu ruh hali içerisinde ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz fakat mümkün olduğunca olumlu tutumlar içinde olmaya çalışın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günün akışı sizin için oldukça pürüzsüz geçecektir. Sözel yetenekleriniz siz farkında olmadan insanların etkiniz altına girmesini sağlar. Bu berrak zihin hali içerisinde ağzınızdan pek de yanlış bir şey çıkmayacaktır. Siz yine de dürüst tavsiyelerinizi bunu talep edenlerle paylaşın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tüm sorunların çözümünü bugün bulmak zorunda değilsiniz. Önemli olan bir fikirle çıkagelmek değil, hayatınıza adapte edebileceğiniz çözümler bulmaktır. Kendinizi acele etmeye zorlamak yerine günü bilgi edinmeye ve düşünmeye ayırmanız daha iyi olacaktır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün tam da ihtiyacınız olan enerjiyi size getirecektir. Birçok işin altında kalkabilmeniz için bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Beklemediğiniz bir gelişme günün gidişatına farklı bir boyut kazandırabilir. Kendinizi ifade etme ve iletişim kurmakta başarılı gözüküyorsunuz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün partneriniz veya ailenizle istediğiniz iletişimi kurabilmek için bazı tavizler vermeniz gerekebilir. Kimse aklınızdan geçenleri siz dile getirmeden tam olarak anlayamaz. İletişimde daha açık olmaya çalışın ve dinlemeye hazır olduğunuzu gösterin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yapmak istedikleriniz için gerekli olan enerjiyi bir motivasyon bombasıyla bulabilirsiniz. Günün olumlu ruh halinin ve yolunda giden ilişkilerinizin tadını çıkarın. Ailenizle vakit geçirmek hem onlara verdiğiniz değeri hatırlatacak hem de pozitif enerjinizi bulaştıracaktır.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gün yakalayamayacağınız kadar hızlı gelişebilir. Hesaba katmadığınız bazı sürprizler yaşayabilirsiniz. Sizin için gerçekten önemli bir göreviniz varsa bunu başkalarına devretmek yerine kendiniz yapmanız daha iyi olacaktır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızla ilgili olay ve kararların kontrolünü elinize almaya çalışın. Aklınıza oldukça parlak ve heyecanlı fikirler gelebilir. Bunları etrafınızla paylaşarak enerjilerinizin uyuştuğu insanlarla planlar yapmayı düşünebilirsiniz.


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