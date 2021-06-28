Haftalık burç yorumları (28 Haziran - 4 Temmuz 2021)

Merhaba. Bu haftanın önemli göksel etkisi Mars’ın Satürn ve Uranüs ile sert etkileşimi olacak. Satürn ve Uranüs sert açısından uzun süredir bahsediyoruz. Aralarındaki etkileşim bir süredir açı toleransı olarak çok sıkı değil, yani gezegenler derece olarak birbirinden uzaklaştı, fakat Mars bu iki gezegene, öncelikle Satürn’e açı yaparak bu etkileşimi tetikleyecek, ateşe körükle gidecek gibi görünüyor.

Bunun anlamı bu hafta biraz kendimizi engellenmiş, daha gergin ve sinirli, hayatımızdaki engellerin gözümüzde biraz daha büyüdüğü ve değiştirme isteğimizin ağır bastığı fakat karşımızdaki engellerin de bir o kadar bizi yavaşlattığı bir haftayı daha yaşayacağız. Bu haftayı daha metanetli geçirmeye çalışmak gerekiyor zira Aslan burcundaki Mars bağırmaya ve kükremeye daha meyilli bir durumda.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Günü bilgiyi kullanma, bilgi edinme gibi konulara odaklanarak geçireceğiz, entelektüel faaliyetler için verimli bir gün.

Salı

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Özellikle sabah saatlerinde Jüpiter ile yaptığı kavuşum açısı bizi fazla iyimser yapabilir, peşinde olduğumuz hedeflerimize ilerlemek konusunda da iyimserlik kaynaklı kaçışlara yönlendirebilir. Fakat haftanın en iyi günü.

Çarşamba

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün hayal gücümüzün, empatimizin yüksek olduğu romantik bir gün. Ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın Neptün ile kavuşacak olması bu bahsettiğim etkileri bir kat daha güçlendirecek.

Perşembe

Aslan burcundaki Mars’ın Satürn ile karşıt açısı kesinleşiyor. Haftanın zor günlerinden. Bugün gergin, işlerin engellendiğini ya da duraksadığını hissettiğiniz bunun da sizin üzerinizde baskı yarattığı, sorumluluklarınızın arttığı bir dönem.

Cuma

Ay’ın Koç burcundaki seyri dünden itibaren devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile olumlu açı yapıyor olması entelektüel faaliyetleri destekleyici, önemli toplantılar ve anlaşmalar için verimli bir gün.

Cumartesi

Ay, sabah saatlerinde Koç burcundaki ilerlemesine devam ederken akşama doğru Boğa burcuna geçiş yapacak ve öğle/akşam saatlerinde Jüpiter ile yaptığı uyumlu açı ile haftanın daha önceki iki güne nazaran daha sakin ve iyimser gününü yaşıyor olacağız.

Pazar

Ay, Boğa burcunda. Satürn, Uranüs ve Mars ile gün içerisinde kontak kuracak olan ay hafta ortasındaki gerginlikleri tekrar hatırlatabilir. Haftanın son günü de biraz zorlu.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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