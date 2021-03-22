Haftalık burç yorumları (22 Mart 2021 - 28 Mart 2021)

Merhaba. Bu hafta gökyüzü hareketli açılara sahip. Pazartesi gününe zihinsel yaratıcılığımızın yüksek olduğu, sürpriz ve girişimlere önayak olabilecek fikirlerin kombinasyonu Merkür ve Uranüs altmışlığının kesinleştiğini görüyoruz. Aynı gün sabır ve sebatımızın güçlü olduğu, hedeflerimizin peşinde inatla durduğumuz Mars, Satürn üçgeni açısı kesinleşiyor olacak. Bu haftaya damgasını vuracak etkilerden birisi.

Haftanın en zorlayıcı açısı ise Merkür ile Mars’ın yaptığı kare açı olacak ve Çarşamba günü kesinleşecek. Dil yarasına, tartışmalara dikkat etmemiz gerekiyor. İletişim trafiğinin çok hızlı aktığı bir gün. Trafikte dikkatli olmalıyız. Cuma günü ise Güneş ve Venüs romantik bir kavuşum gerçekleştirecek. Koç burcunda gerçekleşecek bu kavuşum cesur aşkların, aşk ile ilgili konularda cesur hareketlerin temsilcisi olacak gibi görünüyor. Güneş kavuşumu bu girişimlere her zaman gerçek olma potansiyeli verir. Ayrıca aynı gün Terazi burcunda Venüsyen bir dolunay gerçekleşecek ve romantizm, ikili ilişkiler vurgusunu Nisan ayının ikinci yarısına kadar sürdürecek. Dolunay ile ilgili ayrı bir yazı ile sizlerle olacağım.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Uranüs ve Merkür ile yapacağı uyumlu açılar ile birlikte ailemizle iletişimimizin kuvvetli olduğu, eğlenceli ve farklı bir gün geçirebiliriz.

Salı

Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor fakat bugünkü açıları biraz daha zorlu. Plüton ile bir karşıt açı gerçekleştirecek. Bugün düne göre biraz daha eski defterlerin açıldığı, yine aile fertleri ile cesur ve dürüst konuşmaların olduğu ve bazı konuların dönüşüme girmesine başlangıç olabilecek bir gündeyiz.

Çarşamba

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu gün enerjimiz ve ortaya çıkma isteğimiz yüksek. Özgüvenimiz de ona keza oldukça yüksek olacak. Öğle saatlerinde Ay, Uranüs ile uyumsuz bir açı gerçekleştirecek. Kendimizi ifade ederken ayarı kaçırmamaya dikkat etmemiz gerekebilir.

Perşembe

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugünkü açılar özgüvenimizi daha da abartacak türden. Fazlaca rahatlığa karşı sizi uyarmak isterim. İhtiyaçlarımızı abartabilir, düzenli alışkanlıklarımızdan biraz sapabiliriz.

Cuma

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Bugün düne nazaran çok daha düzenli ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Diyet, hijyen gibi konulara odaklı bir gün geçirebiliriz. Ay gün boyunca diğer gezegenlerle açısal kombinasyonda bulunmayacak.

Cumartesi

Başak burcunda ilerleyen ay gün içerisinde Balık burcundaki Merkür ve Neptün ile bir karşıt açı gerçekleştirecek. Bugün düzen ve düzensizlik arasındaki dengeyi tutturmakta biraz zorlanabiliriz. Düzeni veya düzensizliği abarttığımız bir gün de olabilir. Kafamızın karışması, yanlış anlamalar ve alınganlık gibi konulara dikkat etmek gerekiyor.

Pazar

Ay, Terazi burcuna geçiyor. B gün daha entelektüel ve sevdiklerimizle, özellikle ikili ilişkilerimize odaklanarak geçireceğimiz bir gün olacak. Ayrıca bu gün Terazi burcundaki Dolunay kesinleşiyor olacak ve bu romantik havanın oktavı oldukça yükselecek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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