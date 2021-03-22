Haftalık burç yorumları (22 Mart 2021 - 28 Mart 2021)

Korhan Kılınçkaya, 22 Mart - 28 Mart 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (22 Mart 2021 - 28 Mart 2021)
Astroloji
22 Mart 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta gökyüzü hareketli açılara sahip. Pazartesi gününe zihinsel yaratıcılığımızın yüksek olduğu, sürpriz ve girişimlere önayak olabilecek fikirlerin kombinasyonu Merkür ve Uranüs altmışlığının kesinleştiğini görüyoruz. Aynı gün sabır ve sebatımızın güçlü olduğu, hedeflerimizin peşinde inatla durduğumuz Mars, Satürn üçgeni açısı kesinleşiyor olacak. Bu haftaya damgasını vuracak etkilerden birisi.


Haftanın en zorlayıcı açısı ise Merkür ile Mars’ın yaptığı kare açı olacak ve Çarşamba günü kesinleşecek. Dil yarasına, tartışmalara dikkat etmemiz gerekiyor. İletişim trafiğinin çok hızlı aktığı bir gün. Trafikte dikkatli olmalıyız. Cuma günü ise Güneş ve Venüs romantik bir kavuşum gerçekleştirecek. Koç burcunda gerçekleşecek bu kavuşum cesur aşkların, aşk ile ilgili konularda cesur hareketlerin temsilcisi olacak gibi görünüyor. Güneş kavuşumu bu girişimlere her zaman gerçek olma potansiyeli verir. Ayrıca aynı gün Terazi burcunda Venüsyen bir dolunay gerçekleşecek ve romantizm, ikili ilişkiler vurgusunu Nisan ayının ikinci yarısına kadar sürdürecek. Dolunay ile ilgili ayrı bir yazı ile sizlerle olacağım.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Uranüs ve Merkür ile yapacağı uyumlu açılar ile birlikte ailemizle iletişimimizin kuvvetli olduğu, eğlenceli ve farklı bir gün geçirebiliriz.


Salı

Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor fakat bugünkü açıları biraz daha zorlu. Plüton ile bir karşıt açı gerçekleştirecek. Bugün düne göre biraz daha eski defterlerin açıldığı, yine aile fertleri ile cesur ve dürüst konuşmaların olduğu ve bazı konuların dönüşüme girmesine başlangıç olabilecek bir gündeyiz.


Çarşamba

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu gün enerjimiz ve ortaya çıkma isteğimiz yüksek. Özgüvenimiz de ona keza oldukça yüksek olacak. Öğle saatlerinde Ay, Uranüs ile uyumsuz bir açı gerçekleştirecek. Kendimizi ifade ederken ayarı kaçırmamaya dikkat etmemiz gerekebilir.


Perşembe

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugünkü açılar özgüvenimizi daha da abartacak türden. Fazlaca rahatlığa karşı sizi uyarmak isterim. İhtiyaçlarımızı abartabilir, düzenli alışkanlıklarımızdan biraz sapabiliriz.


Cuma

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Bugün düne nazaran çok daha düzenli ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Diyet, hijyen gibi konulara odaklı bir gün geçirebiliriz. Ay gün boyunca diğer gezegenlerle açısal kombinasyonda bulunmayacak.


Cumartesi

Başak burcunda ilerleyen ay gün içerisinde Balık burcundaki Merkür ve Neptün ile bir karşıt açı gerçekleştirecek. Bugün düzen ve düzensizlik arasındaki dengeyi tutturmakta biraz zorlanabiliriz. Düzeni veya düzensizliği abarttığımız bir gün de olabilir. Kafamızın karışması, yanlış anlamalar ve alınganlık gibi konulara dikkat etmek gerekiyor.


Pazar

Ay, Terazi burcuna geçiyor. B gün daha entelektüel ve sevdiklerimizle, özellikle ikili ilişkilerimize odaklanarak geçireceğimiz bir gün olacak. Ayrıca bu gün Terazi burcundaki Dolunay kesinleşiyor olacak ve bu romantik havanın oktavı oldukça yükselecek.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

22 Mart 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Mali durumunuzdaki artış, hanenizde değişikliklere neden olabilir. Evinizi yeniden dekore etmeyi yeni mobilyalar satın almayı veya daha iyi bir yere taşınmayı isteyebilirsiniz. Mantıksız görünse de çevrenizdeki değişimler içinizde meydana gelen dönüşümleri yansıtır. Korkunun veya ataletin sizi engellemesine izin vermeyin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU En sevdiğiniz proje için artan coşku sizi yeni bir yöne götürebilir. Hatta kendinizi en çok sevdiğiniz şeyi yapmaya daha fazla adamak için kariyerinizi değiştirmeye bile karar verebilirsiniz. Fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığınız şu anda çok iyi olmalı. Yaşam kaliteniz muhtemelen daha da artacaktır.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün aşk kapınızı çalabilir! Bunun sadece zamanla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz, ancak sizdeki ani değişiklikler ilginç insanları çekiyor. Şimdi hayatınıza giren kişi, ruhsal arayışınızda size yardımcı olacağını kanıtlayabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yıllardır bastırılan aşk, coşku veya iyimserlik gibi olumlu duygular bugün yüzeye çıkabilir ve gelecek için yeni bir neşe ve beklenti duygusu getirebilir. Bu, çocukken zevk aldığınız aktiviteleri içerebilir. Atlıkarıncaya binmek veya sokaklarda koşuşturmak istiyorsanız aptal gibi hissetmeyin. Zaman zaman içinizdeki çocuğunuzu şımartmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süredir görmediğiniz bazı eski arkadaşlarla karşılaşabilirsiniz. Başkalarıyla konuşmak zihninizi yeni bir yöne doğru itebilir. Bu akşam yatmadan önce bir yürüyüşe çıkın yoksa uyuyamayabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU İhmal ettiğiniz bir yeteneğin gelişimi şaşırtıcı sonuçlar doğurabilir. Ufkunuzu genişletmek ve sizi içinde olmak istediğiniz herhangi bir duruma sokmak için tam da ihtiyacınız olan şeyin bu olduğunu fark edebilirsiniz. Bu, gelirinizin artmasına neden olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İçinizdeki birtakım değişiklikler gerçekleşiyor ve bu değişiklikler çoğunlukla olumlu. Kişiliğinizdeki bu farklılaşmalar dış yaşamınıza da yansıyabilir. Çevrenizdeki insanlar da buna çoğunlukla olumlu tepkiler verecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızda önemli bir değişiklik oldu. Bir parçanız onu memnuniyetle karşılamak ve ileriye gitmek isterken, başka bir parçanız muhtemelen korkudan veya özgüven eksikliğinden geri çekiliyor. Kaygılara rağmen ilerlemeye devam etmek en iyisi olabilir. Pes etmeyin!
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün hem kişisel hem de evrensel anlamda psişik mesajlar alabilirsiniz. Bu biraz yorucu olabilir özellikle alışkın değilseniz ama bu hisle savaşmayın. Bu, içsel gelişiminizin bir parçasıdır. Uzun vadede çok olumlu bir gelişme olmalı. En sevdiğiniz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eskileri anılarınız artık soluyor gibi görünüyor. Bu sizi biraz üzebilir ama bu engelleyemeyeceğiniz bir süreç. İçiniz değiştikçe, ilişkileriniz de değişir. Yeni ilgi alanlarınızı paylaşan arkadaşlarınızın ilgisini çekebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sıkı çalışma ve adanmışlıktan elde edilen ödülleriniz var. Derin tatminden gelen o hissi yaşayacaksınız ve meydana gelen olumlu her şeyi hak ettiğinizi bileceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte mutluluğunuzun tadını çıkarmak isteyeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınıza giren yeni insanlarla ortak ilgi alanlarınız olmalı ve aydınlanma arayışınızda yoldaşlara dönüşmelidirler. Bu yeni arkadaşlıklarını kabul edin ve ilerleyin. Arkanıza bakmayın çünkü geri dönemezsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son üç haftadır, çılgın evren planlarınıza çomak sokuyordu. Hayatınızdaki büyük karışıklık bugün sona eriyor, bu yüzden bunu kutlamaktan çekinmeyin. Ancak ilerleyen günler için yine dikkatli olmanız gerekebilir.


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