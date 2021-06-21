Haftalık burç yorumları (21 Haziran 2021 - 27 Haziran 2021)

Merhaba. Bu haftanın önemli göksel etkileri Güneş ve Venüs’ün burç değiştirmesi, Merkür’ün retro hareketini bitiriyor olması ve Venüs’ün kurduğu ilginç açılar olacak.

Tabii Oğlak Dolunay’ını da konuşmazsak olmaz. Detaylı yazıyı hafta başı paylaşacağım fakat aşıların hızlanmasına rağmen henüz bana hızlıca rahata erebileceğimizi düşünmemi engelleyen bir Dolunay olacak gibi gözüküyor. Temmuz ayının ortasına kadar sürecek olan bu Dolunay kısıtlamaların devam edeceğine, vaka sayısının henüz çok da hızlı bir şekilde düşmeyeceğine işaret ediyor gibi görünüyor. Fakat bu hafta sonu Venüs’ün Aslan burcuna geçiyor olması ümit verici gelişmelerden bir tanesi. Tüm temmuz ayına Venüs Aslan’ın damga vuracağını düşünürsek Kurban bayramından sonra yavaş yavaş biraz daha rahatlayacağımızı düşünmekteyim.

Güneş bu hafta Jüpiter ile Venüs de Neptün ile oldukça destekleyici açılar yapıyor ve bu hafta özgüvenimizin biraz daha yükseldiği, ikili ilişkilerde daha duygusal ve tutkulu olacağımızı söyleyebilirim. Venüs’ün Plüton ile de zorlayıcı bir açısı mevcut. Kıskançık ve krizlere de gebe olabilecek bir haftadayız.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Akrep burcunda ilerliyor ve Satürn Uranüs kare açısıyla 3’lü bir kombinasyon yani T-kare oluşturuyor. Bugün biraz zorlayıcı olabilir. Krizli ve sorumlulukların fazla olduğu, kendimizi sıkılmış ve gergin hissettiğimiz bir gün.

Salı

Ay sabah saatlerinde Akrep burcundaki seyrine devam edecek. Öğle saatlerinde Yay burcuna geçerek haftanın gerginliği biraz rahatlayacak. Güneş ile Jüpiter açısı da bu gün biraz daha rahat ve iyi hissettirecek.

Çarşamba

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Güneş Jüpiter açısı iyice kesinleşiyor. Haftanın en güzel günü. Tek risk, Venüs’ün Plüton ile krizli bir karşıtlık yapacak olması, bu da ikili ilişkileri biraz zorlayacak.

Perşembe

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor, Güneş Jüpiter uyumlu açısına da katılıyor olacak. Akşama doğru Oğlak burcuna geçecek Ay sorumluluk vurgusunu haftanın son günlerinde daha da artıracak.

Cuma

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Fakat sıradan ve rutin bir gün değil. Hem ilişkideki krizler devam edebilir hem de Ay Uranüs ile uyumlu bir açı gerçekleştirerek bugün özellikle akşam değişik birşeyler yapmamızı sağlayabilir. İş günü bitişi kendimize ufkumuzu açacak değişik bir aktivite bulabiliriz.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Oğlak burcunda ve Plüton ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Haftanın krizli günlerinden. Özellikle Venüs Plüto karşıtlığına yaklaşacağı için ilişkiler açısından en krizli gün. Fakat akşama doğru Kova burcuna geçecek ve daha sakin bir akşam geçireceğiz.

Pazar

Nihayet Venüs Plüton karşıtlığından kurtulacak ve eğlenceli Aslan burcuna geçecek. İlişkilerimizdeki gerginliği düzeltmek adına güzel bir gün. Fakat Ay Kova burcunda Satürn ve Uranüs karesine hafta başında olduğu gibi bir kez daha ziyaret gerçekleştirecek ve haftanın başı gibi sonu da biraz gergin olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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