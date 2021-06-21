Haftalık burç yorumları (21 Haziran 2021 - 27 Haziran 2021)

Korhan Kılınçkaya, 21-27 Haziran 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (21 Haziran 2021 - 27 Haziran 2021)
Astroloji
21 Haziran 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın önemli göksel etkileri Güneş ve Venüs’ün burç değiştirmesi, Merkür’ün retro hareketini bitiriyor olması ve Venüs’ün kurduğu ilginç açılar olacak.


Tabii Oğlak Dolunay’ını da konuşmazsak olmaz. Detaylı yazıyı hafta başı paylaşacağım fakat aşıların hızlanmasına rağmen henüz bana hızlıca rahata erebileceğimizi düşünmemi engelleyen bir Dolunay olacak gibi gözüküyor. Temmuz ayının ortasına kadar sürecek olan bu Dolunay kısıtlamaların devam edeceğine, vaka sayısının henüz çok da hızlı bir şekilde düşmeyeceğine işaret ediyor gibi görünüyor. Fakat bu hafta sonu Venüs’ün Aslan burcuna geçiyor olması ümit verici gelişmelerden bir tanesi. Tüm temmuz ayına Venüs Aslan’ın damga vuracağını düşünürsek Kurban bayramından sonra yavaş yavaş biraz daha rahatlayacağımızı düşünmekteyim.


Güneş bu hafta Jüpiter ile Venüs de Neptün ile oldukça destekleyici açılar yapıyor ve bu hafta özgüvenimizin biraz daha yükseldiği, ikili ilişkilerde daha duygusal ve tutkulu olacağımızı söyleyebilirim. Venüs’ün Plüton ile de zorlayıcı bir açısı mevcut. Kıskançık ve krizlere de gebe olabilecek bir haftadayız.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Akrep burcunda ilerliyor ve Satürn Uranüs kare açısıyla 3’lü bir kombinasyon yani T-kare oluşturuyor. Bugün biraz zorlayıcı olabilir. Krizli ve sorumlulukların fazla olduğu, kendimizi sıkılmış ve gergin hissettiğimiz bir gün.


Salı

Ay sabah saatlerinde Akrep burcundaki seyrine devam edecek. Öğle saatlerinde Yay burcuna geçerek haftanın gerginliği biraz rahatlayacak. Güneş ile Jüpiter açısı da bu gün biraz daha rahat ve iyi hissettirecek.


Çarşamba

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Güneş Jüpiter açısı iyice kesinleşiyor. Haftanın en güzel günü. Tek risk, Venüs’ün Plüton ile krizli bir karşıtlık yapacak olması, bu da ikili ilişkileri biraz zorlayacak.


Perşembe

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor, Güneş Jüpiter uyumlu açısına da katılıyor olacak. Akşama doğru Oğlak burcuna geçecek Ay sorumluluk vurgusunu haftanın son günlerinde daha da artıracak.


Cuma

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Fakat sıradan ve rutin bir gün değil. Hem ilişkideki krizler devam edebilir hem de Ay Uranüs ile uyumlu bir açı gerçekleştirerek bugün özellikle akşam değişik birşeyler yapmamızı sağlayabilir. İş günü bitişi kendimize ufkumuzu açacak değişik bir aktivite bulabiliriz.


Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Oğlak burcunda ve Plüton ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Haftanın krizli günlerinden. Özellikle Venüs Plüto karşıtlığına yaklaşacağı için ilişkiler açısından en krizli gün. Fakat akşama doğru Kova burcuna geçecek ve daha sakin bir akşam geçireceğiz.


Pazar

Nihayet Venüs Plüton karşıtlığından kurtulacak ve eğlenceli Aslan burcuna geçecek. İlişkilerimizdeki gerginliği düzeltmek adına güzel bir gün. Fakat Ay Kova burcunda Satürn ve Uranüs karesine hafta başında olduğu gibi bir kez daha ziyaret gerçekleştirecek ve haftanın başı gibi sonu da biraz gergin olabilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

21 Haziran 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Harekete geçmeden önce şu an bulunduğunuz konum ve zamanı iyice hazmetmelisiniz. Beklemek kolay bir şey olmasa da çabuk ulaşılan sonuçların yetersizliği daha can sıkıcıdır. Günün en karanlık zamanının güneş doğmadan hemen öncesi olduğunu unutmayın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi beklemediğiniz durumlar içinde bulabilirisiniz. Hızlı düşünmek ve kararlı hareket etmek işlerin ters gitmesini engelleyecektir. Mutluluğunuzu başkalarının davranışlarına bağlamak akıllıca bir hareket değil. Kendiniz olmayı ve en çok kendinizi düşünmeyi unutmayın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayattaki basit zevklere odaklanın. Mutlu olmak için büyük ve pahalı şeylere ihtiyacınız yok. Aradığınız huzurun kaynağı yine sizsiniz. Bunu ne kadar çabuk fark ederseniz beklediğiniz şans o kadar çabuk sizi bulur.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sanatsal yanınız yaratıcılığını ispatlamak için sabırsızlanıyor. İleride size çok iyi gelecek bazı kararların tohumları bugün atılabilir. Karşılaştığınız sorunları büyümeden çözmeye çalışın, bugün bir sanatkârsınız ve ilham perilerinizi kaçırmak istemezsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güçlü bir motivasyonla çevrilisiniz. Bunu ilk olarak en elzem şeylere yönelttiğinizden emin olun. Günü mümkün olduğu kadar dolu geçirin. Birçok şeyle üstünkörü ilgilenmektense gerekli şeylere bolca vakit ayırın, yakın zamanda kendinize yaptıklarınız için teşekkür edeceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir süredir ikilemde kaldığınız şeyler konusunda zihninizin bir sonuca vardığını fark etmek sizi şaşırtabilir. Bu ani bir taşkınlık değil siz uyurken dahi çalışan beyninizin seçimidir. Sizinle benzer olaylar yaşamış insanlarla derin bir ilişki kurmanız muhtemel.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gün içerisinde beklemediğiniz zorluklarla karşılaşabilir, kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. İnsanlarla tartışmanız sizi uyumsuz biri yapmaz. Olumsuz duygularla tek başınıza mücadele etmeye çalışmaktansa partnerinizden yardım istemek iyi bir fikir olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün özellikle bedeninizin molaya ihtiyacı olabilir. Devredebileceğiniz görevleri devredin. Sizi geçmişe götürecek bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz bu bir şarkı, eski bir dostun selamı ya da toz tutmuş bir not olabilir. Bu hissin sizi iyi hissettirmesine izin verin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün karar almakta çok çekimser olabilirsiniz. Ertelediğiniz kararlar hakkında dürüst olmak önemlidir. Hakkında bazı sabit yargılara vardığınız insanlar sizi şaşırtacak davranışlarda bulunabilir. İlişkinizde sorunları yok saymak yerine konuşmak daha iyi bir fikirdir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizden emin, duygularınızla iletişim halinde olduğunuz bir gün olması muhtemeldir. Bu netliği mutlaka söze dökün ve kalıcı kılın. Etki gücünüzün hakimiyetinde ustalaşmanız aklınızda yer eden o kişinin bir adım atmasını sağlayabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her yeri buğulu görüyor gibi hissedebilirsiniz. Bu kafa karışıklığı çok uzun sürmeyecektir. Bu süreçte şartları zorlamayın ve bir süre durup dinlenin. İletişim kurmakta zorlanmanız kalıcı bir durum olmadığından buna üzülmeniz mantıklı değildir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi ifade etmek için kelimelerden farklı şeyler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Duyularınızın ve iç görülerinizin güçlenmesiyle zengin bir gün yaşarken bunu ufak bir kaçamakla taçlandırabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yarım kalan şeyler tarafından rahat bırakılmayacaksınız. Duyduğunuz şeylere inanamadan muhakkak kaynağınızı sorgulayın. Yolunuza taş koyan kişiler olabilir fakat siz muhakkak bir başka yol bulacaksınız. Önemli olan bu kişileri hayatınızdan uzaklaştırmanız.

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