Hastayken nasıl makyaj yapabiliriz?

Kış dönemi soğuk algınlıkları, grip gibi hastalıklar sizi solgun ve yorgun gösterebilir. Böyle günlerde kendinize moral desteği sağlamak için kozmetik malzemelerinden yararlanabilirsiniz.

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Hastayken nasıl makyaj yapabiliriz?
Ezgi Ece Aşkıngil

Birkaç basit tüyo ile hasta görüntünüzden uzaklaşabilir gibi hem iyi görünebilir hem de biraz olsun enerjinizi tazeleyebilirsiniz.

 

Kızarıklıklardan kurtulun

Hasta olduğunuzda burnunuzun kenarlarınızdaki kızarıklıklar sizi olduğunuzdan kötü gösterebilir. Sürekli burnunuzu silmek zorunda kaldığınız için deriniz incelir ve hassaslaşır; bu da kızarıklıklara ve tahrişe sebep olur. Bu kızarıklıkları gidermek için önce tahriş olmuş cildinizi yatıştırmanız gerekir. Cildinizi iyi nemlendirdiğinizden emin olduktan sonra yeşil bir corrector ile burun kenarlarınızdaki rengi nötrleştirdikdikten sonra fondöten uygulayabilirsiniz.

  

Göz altınızdaki rengi eşitleyin

Grip ya da nezle olduğunuzda göz altlarınız normalde olduğundan daha fazla renk değiştirebilir. Kahverengi halkalar ve mor gözaltları sizi olduğunuzdan daha yorgun ve hasta gösterecektir. Gözaltlarınızı doğru kapattığınızdaysa hemen toparlandığınızı fark edeceksiniz. Mor göz altları kapatıcınızın altına bir miktar somon rengi corrector uygulayarak rengi eşitleyebilirsiniz.

 

Ten rengi kalem

Bu önerimiz, yine, hastalıktan yorgun düşen gözleri gizlemek için. Ten rengi kalemler, göz içinizde yorgunluktan oluşan kızarıklıkları gizleyecektir. Böylece, çok daha uyanık bir görünüm elde edebilirsiniz.

 

Kapatıcı ten makyajı 

Normalde sevmeseniz de bu dönemde kapatıcılığı yüksek bir fondöten kullanmak sizi çok daha iyi gösterecektir. Eğer daha taze bir ten makyajı istiyorsanız fondöteninizin altına aydınlatıcı bir baz uygulayarak mat görünümden kurtulabilirsiniz. Hasta olduğunuzda cildiniz de kuru ve hassas olur. Bu nedenle makyajdan önce mutlaka cildinizi nemlendirin.

 

Allık

Daha sağlıklı görünmek için solgun cildinize bir miktar renk katmak önemli bir adımdır. Şeftali tonlarında bir allık, cildinizi renklendirerek son derece sağlıklı bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır. Allığınızda hafif ışıltılar olursa çok daha iyi sonuç alacaksınız.

 

Dudaklar

Kış hastalıklarında dudaklar kurur, çatlar ve hassaslaşır. Bu nedenle makyaja başlamadan önce bir dudak peelingi ile dudaklarınızı ölü deriden arındırıp güçlü bir nemlendirici ile nemlendirmenizi öneririz. Böylece, üstüne uyguladığınız ruj parça parça dökülmez. Bu dönemde mat rujlar yerine kolay sürülen ve tazelenebilen kremsi rujları kullanmanızı tavsiye ederiz.

 

MAKYAJ ÖNCESİ HAZIRLIK NASIL OLMALI? Profesyonel görünen makyajlar ya... VAZELİNİN FAYDALARI NELERDİR? Vazelini sadece cildinizde mi ku...

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