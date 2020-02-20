Aydınlatıcı kullanmanın alternatif yolları

Aydınlatıcıyı yalnızca yüzünüzün yüksek yerlerinde kullanmak yerine makyajınızın her alanına taşıyabilmeniz için birtakım ipuçları hazırladık.

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Aydınlatıcı nasıl kullanılabilir?
Ezgi Ece Aşkıngil

Yakın dönemde son derece trend olan aydınlatıcılar, yüz şekillendirmek için kullanılabildiği gibi ışığı yansıtarak ışıl ışıl bir görünüm kazanmanızı sağlıyor. Makyaj seven herkes için aydınlatıcı başka anlamlar ifade edebilir. Hal böyleyken markalar da tozundan kremine birçok farklı aydınlatıcı üretiyorlar.

 

Klasik kullanım:

Öncelikle, aydınlatıcınızı makyajın klasik sırasına göre yüzünüzün yüksek yerlerine uygulayabilirsiniz. Bu uygulama için en uygun aydınlatıcılar, likit aydınlatıcılar. Elmacık kemiklerinizin üstüne ve göz pınarlarınıza uygulayarak makyajınızı tamamlayabilir, ışıl ışıl bir görünüm yaratarak yüzünüzün yüksek yerlerinin ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz.

 

 

Far olarak:

Göz makyajında ışıltılı görünüm hem trend hem de gölge ve ışık oyunu yaptığı için kullanım kolaylığı sağlıyor. İsterseniz mat farınızın üstüne, tam göz kapağınızın ortasına uygulayarak uyanık bir görünüm yaratarak gözlerinizin de daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanında tüm göz kapağınıza uygulayarak da hoş bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu uygulama için makyaj severlerin yakından tanıdığı toz aydınlatıcılar çok uygun.

 

Makyaj bazı:

Işıltılı ten makyajı severlerin çok seveceği bir kullanım var sırada. Aydınlatıcınızı fondöteninizin altına sürerek içten parlayan bir cilt görünüm elde edebilirsiniz. Işıltılı cilt makyajı hem sağlıklı hem de gece makyajlarınıza hoş bir dokunuş olarak kullanılabilir. Bu uygulama için stick aydınlatıcılar biçilmiş kaftandır. Tüm cildinize uyguladığınız aydınlatıcınızı fondöten ile tamamlayarak ışıl ışıl bir ten makyajı yapmanız mümkün.

 

Eyeliner:

Göz makyajınızı tamamlamak için göz makyajınızın üzerine aydınlatıcı uygulayabilirsiniz. Bu sayede gün içinde göz makyajınızda kalıcı bir ışıltı sağlayabilirsiniz. İsterseniz tek başına, isterseniz de kullandığınız farların üzerine uygulayabileceğiniz aydınlatıcınızı alt kirpik diplerinize de uygulayarak daha uyanık bir görünüm elde edebilir, gözlerinizin daha büyük görünmesine katkı sağlayabilirsiniz. Bu uygulama için son dönemde piyasaya yeni çıkan kalem formundaki aydınlatıcılardan faydalanabilirsiniz.

 

IŞIL IŞIL CİLT: AYDINLATICI Uzun süredir makyaj yapanlar aşi... FLARE HİGHLİGHT TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR? Yaşam hızımız arttıkça makyaj ve...

 

Her yere zamanında yetişmek için makyaj tüyoları
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Nemlendirici kullanın Herkesin fondöten kullanması gerekmez. Özel bir gün veya davete katılmıyorsanız fondöten aşamasını geçin. Cildinize uygun bir nemlendirici kullanarak fondöten yayma işleminin size kaybettirdiği zamanı başka şeylere harcayabilirsiniz. İlle de cildinizi eşitlemek istiyorsanız renkli nemlendiricilerden kullanabilirsiniz.

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