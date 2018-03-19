Asetonsuz oje çıkarma nasıl olur?

Evde toksik madde içermeyen bir oje çıkarıcı ile tırnaklarınızı temizleyebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte asetonsuz oje çıkarıcı tarif!

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Ev yapımı asetonsuz oje çıkarıcı
Ezgi Ece Aşkıngil

Oje sürmek ne kadar keyif verse de çıkarmak bir o kadar sinir bozucu ve sıkıcı olabiliyor. Üstelik piyasadaki oje çıkarıcıların içinde aseton gibi oldukça zararlı bir kimyasal olduğunu hesaba katarsak işin can sıkıcı kısmı daha da görünür hale geliyor. Doğal yöntemlerle evde yapabileceğiniz bir oje çıkarıcı tarifi önereceğiz.

 

Piyasada satılan oje çıkarıcıların içerisinde hangi maddeler var?

 

 

Geleneksel oje çıkarıcıların içerisinde bulunan maddelerin birçoğu bünyenize zarar verebilir. Bu maddelerden ilki asetondur. Aseton baş ağrısı ve dönmesine sebebiyet verir. Bunun yanında gözleri, cildi ve boğazı tahriş eder. Oje çıkarıcıların içinde bulunan diğer bir madde ise butil asetattır. Butil asetat da aynı aseton gibi baş ağrısına ve gözlerin, cildin ve boğazın tahrişine sebebiyet verebilir. Bir diğer madde etil asetattır. Bu madde çok yüksek seviyelerde maruz kalındığında bayılmalara sebep olur. Mideyi, cildi, gözleri ve solunum yollarının tahrişi de cabası. Son madde ise izopropil asetattır. Vücudu uykuya iter ve boğazı, gözleri tahriş eder.

 

Toksik olmayan oje çıkarıcı nasıl yapılır?

 

 

Bir kaseye biraz sirke, biraz da limon suyu ekleyin. Bu karışımı bir pamuk yardımıyla tırnaklarınıza sürün. Sirke ojenin yumuşamasına yardımcı olacak, limonun içindeki sitrik asit ise ojeyi tırnağınızdan temizleyecektir. Ojeler sizi çok zorluyorsa bir törpü yardımıyla önce ojeyi tırnağınızdan kazıyıp daha sonra bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Elbette geleneksel oje çıkarıcılar kadar kısa sürede temizlenmeyecektir tırnaklarınız, fakat uzun vadede çok daha sağlıklı bir yöntem olacağından sizi daha çok memnun edecektir. Özellikle çocuklarına oje süren annelerin piyasadaki geleneksel oje çıkarıcılardan uzak durmasında fayda var.

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    30 Mart 2018 Cuma 10:04

    törpü ile kazımak nedir piyasadaki asetonlardan daha mı az zarar veriyor tırnaklara

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