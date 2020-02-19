Parlak bir cildin 7 püf noktası

Daha canlı ve parlak bir cilt için Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay'ın önerilerine kulak verin.

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Parlak bir cildin 7 püf noktası

Her kadın güzel ve bakımlı bir cilde sahip olmak ister ve bunun için birbirinden farklı yöntemler dener. Fakat bakımlı ve güzel olmak için ille de pahalı ürünler gerekmiyor. Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay evde güzelleşmenin pratik yolları hakkında bilgi verdi.

 

Bol su için: Bol su içmenin, cildi içeriden nemlendirdiği bir gerçek. Sağlık açısından bir engel yoksa günde 2 litre su içilmesinde fayda var. Ancak çay ve kahve yerine su içilmeli. Çünkü çay, kahve gibi içecekler idrar yaptırıcı etkiye sahiptir, olan suyun da kaybına neden olurlar.

 

SU İÇMENİN AZ BİLİNEN FAYDALARI!

 

Nemlendirici krem kullanın: Özellikle kuruyan, pullanan ve yaşlanan cildi bu etkilerden korur. Özellikle gözaltlarına ve tüm cilde uygulanabilen türleri var. Doğal nemlendirici içerenler (özellikle zeytinyağı) kullanılmalıdır.

 

Koruyucular yaz-kış kullanılmalı: Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucular sadece yazın değil kışın da kullanılmalı. Bunları seçerken kimyasal filtrelere ilave olarak fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmelidir.

 

HANGİ YAŞTA HANGİ KREMİ KULLANMALI?

 

Yağlı ciltler sık sık temizlenmeli: Yağlanma akne oluşumuna ve mikrop üremesine zemin hazırlar. Bu nedenle yağlı cilt sık yıkanmalıdır. Sabun şart değil fakat kullanılacaksa antiseptik ve doğal olanlar tercih edilmelidir.

 

Beslenme şekli önemli: Sebze, meyve gibi vitaminden zengin yiyecek tüketilmeli. Yeterli bulamıyorsak, dışarıdan vitamin takviyesi olabilir. Bu amaçla Biotin, C ve E vitaminleri ve çinkonun önemi büyüktür.

 

Sigaradan uzak durun: Çay, kahve az tüketilmelidir. Sigaradan da kesinlikle uzak durulmalıdır.

 

Spor yapın: Spor ve egzersiz çok önemli ancak cilt sağlığı için spor ve egzersiz, kapalı spor salonları yerine açık havada yapılmalıdır.

 

Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz

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Yorumlar
2
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0
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  • Misafir
     
    02 Kasım 2019 Cumartesi 14:26

    benim yuzumde kirmizi kucuk konunca sanki hic yok ama aynadan bakinca fazla var neyapmam lazim bana yardimci olun lutfen

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  • Misafir
     
    07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:24

    gercekden su cilde oldukca faydali sivilce vardi bende gunde 3litre su ictim simdi cildim isil isil cook mutluyum

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