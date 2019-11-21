Cilt rengini eşitlemenin 6 yolu

Cilt rengini açmak için ne yapılmalı?

Cildinizin koyu yerlerini doğal yollarla aydınlatabilmenin 6 yolu...

Deri sertleşmesi, ciltte kadifemsi kahverengi-gri ya da siyah plakaların oluştuğu, zararsız, dermatolojik bir sorundur. Genelde ense, koltuk altı, kasık gibi bölgelerde oluşur. Deri sertleşmesinin tedavisi, sorunun altta yatan sebeplerine – genelde obezite ve yüksek kan şekeri gibi – müdahale edildiği takdirde başarılabilir. Bu problemle savaşmanın en basit ve en etkili yöntemi, diyet ve egzersizdir.

Böyle bir sorununuz varsa eğer, rengi koyulaşan iç uyluklarınız için tercih edebileceğiniz en mantıklı yöntem, evde hazırlanan ilaçlar olacaktır. Kasık bölgenizdeki deriyi beyazlatabilmekte kullanabileceğiniz birçok doğal yöntem var.

1- Limon suyu + hindistancevizi yağı

Limon suyu, doğal bir beyazlatıcıdır ve lekelerden kurtulmayı sağlar. Hindistancevizi de ayaklardaki ve eklem yerlerindeki koyu renkli bölgeleri beyazlatmada kullanılabilen etkin bir maddedir. Ayrıca hindistancevizi ile limonun kuruttuğu cildinizi nemlendirebilirsiniz.

Yarım limon suyuna 3 çay kaşığı hindistancevizi ekleyin.

İç uyluğunuza 15-20 dakika boyunca masaj yapın.

Kuru bir bez parçası ile kurutmadan önce ılık suyla iyice yıkayın.

2- Bal + şeker + limon

Şeker, koyu renkli bölgelerdeki ölü derileri temizler; limon, koyu renklenmeyi azaltan doğal bir beyazlatıcı olarak görev yaparken, bal cildi nemlendirir.

Yarım limonun suyuna 1 yemek kaşığı şeker ile 1 yemek kaşığı bal ekleyin.

Elde ettiğiniz macunu, şeker eriyene dek iç uyluğunuza dairesel hareketlerle sürün.

Ilık suyla durulamadan önce 10 dakika boyunca bu şekilde bekleyin.

3- Domates + patates suyu + bal

Domates ve patates suyu, koyulaşan iç uyluk bölgesini beyazlatmada son derece etkilidir; hassas cilde sahip kişiler için ise özellikle önemlidir. Bal ise nemlendirici ve rahatlatıcı olarak görev yapar. Bu karışım, ısrarcı cilt lekeleri konusunda da etkilidir.

Soyulmuş ve rendelenmiş yarım patates ve domates suyuna birkaç damla bal ekleyin.

Karışımı, iç uyluklarınıza nazikçe sürün.

Temiz bir bezle kurulamadan 5-10 dakika önce yıkayın.

4- Limon suyu + salatalık + sandal ağacı

Sandal ağacı ve salatalık, iç uyluklardaki cildi yatıştıran soğutucu etkili doğal maddelerdir; limonun ise her zamanki gibi aydınlatıcı özelliği bulunur.

1 yemek kaşığı sandal ağacı tozu ile soyulmuş ve rendelenmiş bir salatalığı karıştırın. Karışıma bir limonun suyunu ekleyin.

Bölgeye uygulayın ve kuruyana dek bekleyin.

Macunu yıkayın.

İsilik gibi bir sorunla karşılaşırsanız, limon suyunu kullanmayın; cildi tahriş edebilir.

5- Badem yağı + aloe vera

Aloe vera, iltihaplanmayı azaltırken, bir yandan da cildin hızlı bir şekilde onarılmasına yardımcı olur; aynı zamanda da tüm cilt türleri için uygundur. Badem yağı ise yapısındaki E vitamini sayesinde iç uyluk bölgesindeki derinin beyazlamasına yardımcı olur.

2 yemek kaşığı badem yağına birkaç damla aloe vera jeli ekleyin.

Cilt tarafından emilene dek nazikçe yedirin.

Yapışkan bir kıvam almaya başladığında yıkayın.

6- Bal + portakal kabuğu

Portakal kabuğunun yapısında, doğal beyazlatıcı madde olarak görev yapan C vitamininden bolca bulunur. Bal ile birlikte kullanıldığında ise cildinizin yumuşak ve nemli olmasını sağlar.