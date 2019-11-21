Cilt rengini eşitlemenin 6 yolu

Deri sertleşmesi, ciltte kadifemsi kahverengi-gri ya da siyah plakaların oluştuğu, zararsız, dermatolojik bir sorundur. Genelde ense, koltuk altı, kasık gibi bölgelerde oluşur. Deri sertleşmesinin tedavisi, sorunun altta yatan sebeplerine – genelde obezite ve yüksek kan şekeri gibi – müdahale edildiği takdirde başarılabilir. Bu problemle savaşmanın en basit ve en etkili yöntemi, diyet ve egzersizdir.
Böyle bir sorununuz varsa eğer, rengi koyulaşan iç uyluklarınız için tercih edebileceğiniz en mantıklı yöntem, evde hazırlanan ilaçlar olacaktır. Kasık bölgenizdeki deriyi beyazlatabilmekte kullanabileceğiniz birçok doğal yöntem var.
Limon suyu, doğal bir beyazlatıcıdır ve lekelerden kurtulmayı sağlar. Hindistancevizi de ayaklardaki ve eklem yerlerindeki koyu renkli bölgeleri beyazlatmada kullanılabilen etkin bir maddedir. Ayrıca hindistancevizi ile limonun kuruttuğu cildinizi nemlendirebilirsiniz.
Şeker, koyu renkli bölgelerdeki ölü derileri temizler; limon, koyu renklenmeyi azaltan doğal bir beyazlatıcı olarak görev yaparken, bal cildi nemlendirir.
Domates ve patates suyu, koyulaşan iç uyluk bölgesini beyazlatmada son derece etkilidir; hassas cilde sahip kişiler için ise özellikle önemlidir. Bal ise nemlendirici ve rahatlatıcı olarak görev yapar. Bu karışım, ısrarcı cilt lekeleri konusunda da etkilidir.
Sandal ağacı ve salatalık, iç uyluklardaki cildi yatıştıran soğutucu etkili doğal maddelerdir; limonun ise her zamanki gibi aydınlatıcı özelliği bulunur.
Aloe vera, iltihaplanmayı azaltırken, bir yandan da cildin hızlı bir şekilde onarılmasına yardımcı olur; aynı zamanda da tüm cilt türleri için uygundur. Badem yağı ise yapısındaki E vitamini sayesinde iç uyluk bölgesindeki derinin beyazlamasına yardımcı olur.
Portakal kabuğunun yapısında, doğal beyazlatıcı madde olarak görev yapan C vitamininden bolca bulunur. Bal ile birlikte kullanıldığında ise cildinizin yumuşak ve nemli olmasını sağlar.
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