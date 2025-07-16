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Bakım

8 cilt temizleme rutini

Daha sağlıklı ve güzel bir cilt için bu sekiz rutini hayatınıza katın!

Giriş: 16 Temmuz 2025, Çarşamba 17:00
Güncelleme: 16 Temmuz 2025, Çarşamba 17:00
1

Temizlenmiş cildinize her sabah nemlendiriciden önce antioksidan serum uygulayın. Cildinizin ihtiyacı olan E ve C vitaminleri içeren bir serum düzenli kullanıldığınıda gözle görülür bir fark yaratacaktır.

2

Protein alın. Yoğurt ve yumurta protein açısından zengin besinlerdir. Sabahları bir kase yoğurt yiyerek güne başlarsanız hem kendinizi daha iyi hissedersiiz hem de vücudunuzun ihtiyacı olan proteini almış olursunuz.

3

Mutlaka güneş kremi kullanın. Temizlenmiş cildinize serum ve nemlendirici uyguladıktan sonra mutlaka yüksek faktörlü koruma içeren güneş kremini kullanın. Yaşlanmanın en önemli etkenlerinden birisinin güneş olduğunu unutmayın.

4

Sabahları büyük bir bardak su içmeye özen gösterin. Cildinize tazelelik geleceğinden emin olabilirsiniz.

5

Egzersiz yapın. Sabahları biraz daha erken uyanıp 5 dakika egzersiz yaparsanız cildinize tazelik ve renk geldiğini farkedeceksiniz. Vücudunuzu sık sık çalıştırmaya, kan dolaşımını hızlandırmaya özen gösterin.

6

Esans yağların dinlendirici gücünden faydalanın. Citrus, lavanta, ylang ylang sabah rutinlerinizde yerini alsın. Dingin bir gün için uyanışınızı pozitif bir kokuyla başlatın.

7

Yüz spreyleri gün içinde ferahlamanızı sağlarken cildnizi nemli tutmaya yardımcı olur. Kapalı ortamlarda çalışanların sıkça karşılaştığı sorunlardan biri olan klimaya bağlı cilt kurumasını bu şekilde önleyebilirisiniz.

8

Yeşil çay tüketin. İçindeki doğal antioksidanlar vücudunuzu yenilemeye yardımcı olurken sindirim sisteminizi de çalıştıracaktır. Vücudu bir bütün olarak düşünün ve tüm bakımları buna göre yapın. Emin olun faydasını kısa sürede göreceksiniz.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 29 Temmuz 2024, Pazartesi

***Vücudunuzu sık sık çalıştırmaya, kan dolaşımını hızlandırmaya özen göstermek,gün için uyanışınızı pozitif bir kokuyla başlatmak, Yoğurt ve yumurta protein açısından zengin besinler, güneş kremi kullanmak.