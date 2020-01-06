El kreminizi kendiniz yapın

El kremi nasıl yapılır?

Kendi el kreminizi yapmak için sadece basit birkaç malzemeye ve 5 dakikaya ihtiyacınız var.

İşte ellerinizi yumuşatacak, güzel kokularıyla da sizi hoş tutacak üç el kremi tarifi. Her birini sırayla denemenizi öneriyoruz. En son sıraladığımız püf noktalarını okumayı da unutmayın.

Vazelinli el kremi tarifi

2 tatlı kaşığı vazelin

1 orta boy limonun yarısının suyu

1 çay kaşığı zeytinyağı

Vazelinli el kremi yapılışı

Vazelini çay tabağına koyun. Tabağı içinde ılık su olan bir kaba oturtup eritin. Vazelin dolu tabağı su dolu kaptan çıkarın. Eriyen vazelinin içine zeytinyağı ile limon suyunu ilave edip karıştırın. Karışımı buzdolabında donana kadar bekletin. Dilediğiniz bir kaba alıp ağzını kapatın.

Kakao yağlı el kremi tarifi

1 yemek kaşığı kakao yağı

1 orta boy portakalın suyu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Kakao yağlı el kremi yapılışı

Kakao yağını yukarıdaki vazelinli tarifte açıkladığımız gibi eritin. İçine portakal suyu ile zeytinyağını katıp karıştırın. Sıvı karışımı buzdolabına koyun, katı hale geldikten sonra dilediğiniz bir kaba alıp kapağını kapatın.

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Gliserinli el kremi tarifi

1 yemek kaşığı gliserin

1 küçük limonun suyu

1 çay kaşığı zeytinyağı

Gliserinli el kremi yapılışı

Gliserini tıpkı kakao yağlı ve vazelinli tariflerdeki yöntemle eritin. İçine limon suyunu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Buzdolabında katı hale geldikten sonra bir kaba alıp ağzını kapatın.

Püf noktaları ve öneriler:

Bu tariflere, kokusunu sevdiğiniz bir aromatik yağdan 1-2 damla ilave edebilirsiniz. Ancak kakao yağı kokusu ile portakal kokusu uyumlu olduğu için bu ikiliyi birlikte kullanmanızı öneriyoruz. Ancak 2 damla vanilya yağının bu karışıma yakışacağını da belirtelim. Eğer limon ya da portakal suyunun ayarını kaçırdıysanız katı karışımdan bir çay kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Yani vazelin, kakao yağı ya da gliserinden.