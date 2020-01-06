El kreminizi kendiniz yapın

İşte ellerinizi yumuşatacak, güzel kokularıyla da sizi hoş tutacak üç el kremi tarifi. Her birini sırayla denemenizi öneriyoruz. En son sıraladığımız püf noktalarını okumayı da unutmayın.
Vazelini çay tabağına koyun. Tabağı içinde ılık su olan bir kaba oturtup eritin. Vazelin dolu tabağı su dolu kaptan çıkarın. Eriyen vazelinin içine zeytinyağı ile limon suyunu ilave edip karıştırın. Karışımı buzdolabında donana kadar bekletin. Dilediğiniz bir kaba alıp ağzını kapatın.
Kakao yağını yukarıdaki vazelinli tarifte açıkladığımız gibi eritin. İçine portakal suyu ile zeytinyağını katıp karıştırın. Sıvı karışımı buzdolabına koyun, katı hale geldikten sonra dilediğiniz bir kaba alıp kapağını kapatın.
Gliserini tıpkı kakao yağlı ve vazelinli tariflerdeki yöntemle eritin. İçine limon suyunu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Buzdolabında katı hale geldikten sonra bir kaba alıp ağzını kapatın.
Bu tariflere, kokusunu sevdiğiniz bir aromatik yağdan 1-2 damla ilave edebilirsiniz. Ancak kakao yağı kokusu ile portakal kokusu uyumlu olduğu için bu ikiliyi birlikte kullanmanızı öneriyoruz. Ancak 2 damla vanilya yağının bu karışıma yakışacağını da belirtelim. Eğer limon ya da portakal suyunun ayarını kaçırdıysanız katı karışımdan bir çay kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Yani vazelin, kakao yağı ya da gliserinden.
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Bazı mazemeler yok bendeCevapla
berbatCevapla
bencede kotü
1. tarif güzell thank youCevapla
TeşekkürlerrrCevapla
Ayyyyynenn 1.tarifin malzemeleride kolay bulunuyor.Hemde müthiş.Yapmasına çooook eğlenceli.Sürekli ellerim kuruyodu şimdi daha iyi.Cevapla
Teşekkürler 1. tarif çok güzel nemlendiriyorCevapla
direkten portakal suyu ve zeytinyağı koyacanız manyakCevapla
tnhwjbansnCevapla
kakao yağını nasıl eritcez zaten yağ değil mi onu anlayamadım açıklamasını yapabilir misinz şimdiden teşekkürler.Cevapla
direkten koyacan
kakao yaği saf hali̇ katidir o sebebten isida eri̇r soğukta kati hale geli̇r