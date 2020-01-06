El kremi nasıl yapılır?

Kendi el kreminizi yapmak için sadece basit birkaç malzemeye ve 5 dakikaya ihtiyacınız var.

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El kreminizi kendiniz yapın

İşte ellerinizi yumuşatacak, güzel kokularıyla da sizi hoş tutacak üç el kremi tarifi. Her birini sırayla denemenizi öneriyoruz. En son sıraladığımız püf noktalarını okumayı da unutmayın.

 

Vazelinli el kremi tarifi

  • 2 tatlı kaşığı vazelin
  • 1 orta boy limonun yarısının suyu
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

 

Vazelinli el kremi yapılışı

Vazelini çay tabağına koyun. Tabağı içinde ılık su olan bir kaba oturtup eritin. Vazelin dolu tabağı su dolu kaptan çıkarın. Eriyen vazelinin içine zeytinyağı ile limon suyunu ilave edip karıştırın. Karışımı buzdolabında donana kadar bekletin. Dilediğiniz bir kaba alıp ağzını kapatın.

 

Kakao yağlı el kremi tarifi

  • 1 yemek kaşığı kakao yağı
  • 1 orta boy portakalın suyu
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

 

Kakao yağlı el kremi yapılışı

Kakao yağını yukarıdaki vazelinli tarifte açıkladığımız gibi eritin. İçine portakal suyu ile zeytinyağını katıp karıştırın. Sıvı karışımı buzdolabına koyun, katı hale geldikten sonra dilediğiniz bir kaba alıp kapağını kapatın.

 

YUMUŞACIK ELLER İÇİN AVOKADO

 

Gliserinli el kremi tarifi

  • 1 yemek kaşığı gliserin
  • 1 küçük limonun suyu
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

 

Gliserinli el kremi yapılışı

Gliserini tıpkı kakao yağlı ve vazelinli tariflerdeki yöntemle eritin. İçine limon suyunu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Buzdolabında katı hale geldikten sonra bir kaba alıp ağzını kapatın.

 

Püf noktaları ve öneriler:

Bu tariflere, kokusunu sevdiğiniz bir aromatik yağdan 1-2 damla ilave edebilirsiniz. Ancak kakao yağı kokusu ile portakal kokusu uyumlu olduğu için bu ikiliyi birlikte kullanmanızı öneriyoruz. Ancak 2 damla vanilya yağının bu karışıma yakışacağını da belirtelim. Eğer limon ya da portakal suyunun ayarını kaçırdıysanız katı karışımdan bir çay kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Yani vazelin, kakao yağı ya da gliserinden.

 

ELLERDEKİ KIRIŞIKLIKLAR NASIL GEÇER?

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Yorumlar
12
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    18 Ağustos 2019 Pazar 20:25

    Bazı mazemeler yok bende

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Temmuz 2019 Pazar 14:34

    berbat

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Kasım 2019 Pazar 15:23

    bencede kotü

  • Misafir
     
    20 Mayıs 2019 Pazartesi 02:58

    1. tarif güzell thank you

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Şubat 2019 Çarşamba 09:27

    Teşekkürlerrr

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Haziran 2017 Çarşamba 14:41

    Ayyyyynenn 1.tarifin malzemeleride kolay bulunuyor.Hemde müthiş.Yapmasına çooook eğlenceli.Sürekli ellerim kuruyodu şimdi daha iyi.

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Ocak 2017 Pazar 19:04

    Teşekkürler 1. tarif çok güzel nemlendiriyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Aralık 2016 Salı 17:33

    direkten portakal suyu ve zeytinyağı koyacanız manyak

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Aralık 2016 Salı 17:30

    tnhwjbansn

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Mart 2016 Cuma 12:45

    kakao yağını nasıl eritcez zaten yağ değil mi onu anlayamadım açıklamasını yapabilir misinz şimdiden teşekkürler.

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Aralık 2016 Salı 17:30

    direkten koyacan

  • Misafir
     
    28 Haziran 2017 Çarşamba 15:06

    kakao yaği saf hali̇ katidir o sebebten isida eri̇r soğukta kati hale geli̇r


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