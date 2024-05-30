Güvenilir insan olmak

Güvenilir insan olmak
Hayatın Sesi
Giriş: 30 Mayıs 2024 10:35
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Mert Kaya

Hayatım boyunca sevilen biri olmaktan çok, güvenilir biri olmaya çalıştım ve bunu çok iyi bir şekilde başardım. İnsanlar bana genellikle en özel sırlarını, aileleri ile bile paylaşamadıklarını anlatırlar ve bunun benden başka kimsenin bilmeyeceğini bilirler. Asla bana anlatılan herhangi bir şeyi muhabbet konusu yapmam. Olur ya bir gün o insanla küserim, aramıza mesafe girer yine de kimseye anlatıp, o insan hakkında bir sırrı söylemem.


Güvenilir biri olmanın birçok iyi yanı var. Bunlardan biri çevrenizdekilerle iyi anlaşırsınız. Bunlar iş arkadaşınız olur, okuldan arkadaşınız olur fark etmez, sizin yanınızda rahat olurlar, kendilerini güvende hissederler. Bazen kendilerine bile itiraf edemedikleri şeyleri size itiraf ederler ve siz de onların bu itirafına saygı çerçevesinde fikirler verir, karşınızdaki kişinin kendisini iyi hissetmesine neden olursunuz. Yargılamaz, o insanın daha iyi karar almasında yapıcı fikirlerde bulunursunuz ve fikirlerinizin dinlenip, o insanın yüzündeki tebessümün sebebi olduğunuzu anladığınız an, dünyanın en güzel anlarındandır.


Rol yapmak güvenilir insanlar için değildir. Karşısındaki kişiye göre değişmez güvenilir insanlar. Sevmediği şeyi seviyor gibi göstermez, istemediği şeyleri istiyor gibi yapmaz. Hele ki kadınlar için en önemli şeydir güvenilir bir erkek arkadaş. İllaki sevgili olmasına gerek yok, bir kız ve erkek çok iyi arkadaş olabilir. Çünkü bazen bazı kadınlar aklı ve kalbi arasındaki çıkmazdan kurtulabilmek için güvenilir bir dosta ihtiyaç duyar.


Onu yargılamayacağı, onu dinliyormuş gibi yapmayacağı, anlattığı şeylere değer verileceği ve onları çıkmazdan kurtarıp, doğru yola yönlendirebileceği bir insana ihtiyaç duyar ki bu bence güvenilir biri olmanın en iyi yanlarından biridir. Burada güvenilir olmakla, kendini kullandırmak arasındaki ince çizgiyi de bilemek gerek. Çünkü bazen bu ikisi birbirlerine karıştırılıyor ve o zaman problemler ortaya çıkabiliyor. Güvenilir olmak sözlerle, davranışlarla kendini gösterir. Güvenilir biri olmak net olmaktır. Kendini kullandırmak, her şeye evet diyerek kendini istemediği işler yapmaya, yalan söylemeye, karşısındakinin sevebileceği şekli almaya iter insanı ki bu da bir müddet sonra insanı yıpratır. Kimse bu hayata başkalarının hayatını mutlu edip, kendi hayatını yıpratmak için gelmedi ne de olsa. O yüzden güvenilir olmakla, kullanılan insan olmak arasındaki denge çok iyi korunmalıdır. Yoksa güvenilir olacağım diye herkesin her işini yaptırdığı, sonra da silip attığı insanlar haline dönüşebiliyorsunuz.

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