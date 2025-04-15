Gurur duyduk: Cemil Türk

Kabataş Erkek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Cemil Türk, Harvard Undergraduate Economics Association (HUEA) ve Harvard College Economics Review tarafından düzenlenen High School International Economics Essay Competition (HIEEC) yarışmasında kazananlar arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Cemil Türk'ün, "Orta Gelirli Ülkelerde Tüketim Vergisine Geçişin Ekonomik Etkileri" başlıklı çalışması, Harvard İktisat Fakültesi tarafından yayımlanmak üzere seçildi.

Son altı yılın finalistleri çoğunlukla Asya’dan, geri kalanı ise ABD ve Avrupa’dan seçilirken, bu yıl Türkiye’den listeye giren tek isim Cemil Türk oldu. Dünya çapında lise öğrencilerinin katıldığı bu prestijli yarışma, ekonomi alanında analitik düşünme, araştırma ve yazma becerilerini test eden en önemli akademik platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi ile ortak çalışan Harvard Ekonomi Topluluğu, 2018’den itibaren düzenlediği bu prestijli yarışmada, dünya çapında lise öğrencilerine ekonomi alanında kendilerini kanıtlama fırsatı sunuyor. Yarışmada Cemil Türk, gösterdiği üstün performansla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Cemil Türk'ün makalesi, kazanan diğer iki finalist ile birlikte Harvard İktisat Fakültesi tarafından yayınlanacak.

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