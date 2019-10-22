Trend: Glass skin

Glass Skin nedir?

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Son dönemlerde trend, makyajlardan ziyade cilt bakımına döndü. Artık insanlar makyajsız mükemmel cilt, makyajsız temiz göz altları ile doğal ama güzel görünmek istiyorlar. Bu nedenle cilt bakım rutinlerinde de değişiklikler ve yeni trendler söz konusu. Glass skin diye adlandırılan bu teknik de güzellikle çok yakından ilgilenen Korelilerin dünyaya armağanı.

Adım adım glass skin cilt bakımı

İlk adım cilt temizleme

Eğer ciltte makyaj varsa çift fazlı bir makyaj tezmileyicisi ile temizlenir. Ciltte kalan yağlı hissi gidermek için sıcak ve nemli bir havludan yararlanılır. Daha sonra köpük bir temizleyici ile cilt yıkanıp temizlenir. Bu aşamada ellerden ziyade bir süngerden yardım alınabilir. Bu köpük yine sıcak ve nemli havlu ile temizlenir. Cilt sorunlarına uygun bir peeling ile cilt ölü derilerden arındırılır.

İkinci adım yatıştırma

Bunca işlem gördükten sonra cilt kendini hırpalanmış hissedebilir. O nedenle ikinci aşama olarak bir tonik yardımıyla cilt yumuşatılır ve yıkamanın ardından kalan son kir parçaları da pamuğun üzerinde veda eder. Glass skin uygulamasının farklılaştığı adımlar ise buradan itibaren başlıyor. Toniğin ardından esanslar devreye giriyor. Esanslar seruma benzer fakar daha seyrek bir yapıları vardır. Serumlar kadar yoğun değildirler. Su bazlı esanslar tercih edilebilir. Böylece cilt yorulmaz.

Üçüncü aşama nemlendirme

Kağıt maskeler de Kore'den dünyaya yayıldı ve bu cilt bakım rutininde kağıt maske olmazsa olmazdı. O nedenle bu aşamaların ardından cildi nemlendirmek için kağıt maske uygulaması yapılır. Hem kırışıklıklarla savaşmak, hem de cildi nemlendirmek için kullanabileceğiniz kağıt maskeler olduğu gibi her tür sorun için kağıt maske bulmak mümkün. Kağıt maskeden sonra sıra göz altı kremine geliyor. Göz çevresinin nemli kalması çok önemlidir. Kuru cilt çabuk kırışır ve göz çevresindeki deri de kırışmaya son derece müsaittir. Bu nedenle göz çevresinin nemli kalması gerekir.

Dördüncü aşama serum

Serumlar da son dönemde cilt bakım rutininin en önemli adımlarından biri oldu. Bu cilt bakımını geceleri yapmanızı öneriririz. Böylece uyguladığınız ürünler tüm gece cildinizi rahatlatır. Bir gece serumu edinip cildinize uyguladıktan sonra arkasından da cilt tipinize uygun nemlendiriciyi kullanıp bakımınızı tamamlayabilirsiniz. Haftada en az 4 gün uygulamanız gereken bu rutin ile parlak ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

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