Gıda alerjileri bağırsak ilişkisi

Gıda alerjisi dünyada sürekli artış gösteren rahatsızlıklardan biri. Bu istikrarlı yükseliş için neyin suçlu olduğuna dair çok sayıda teori var: Aşırı sterilize edilmiş ev ortamları, antibiyotikler ve kirlilik en yaygın kabul görenlerden bazıları...

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Gıda alerjileri bağırsak ilişkisi

Boston Çocuk Hastanesi’ndeki bilim adamları tarafından bu hafta yayınlanan dikkat çekici yeni bir çalışma*, bazı bağırsak bakterilerinin eksikliğinin aslında birçok gıda alerjisine neden olduğunu söylüyor. Şu anda, elbette kesin olarak bir şey söylemek için henüz çok erken, ancak bu bulgular dünya genelinde çocuklar ve yetişkinlerde gıda alerjisi önleme ve tedavisinin geleceğini şekillendirebilir.

 

Bağırsak bakterilerinin suçu olduğunu nasıl anladılar?

İlk olarak, Boston Çocuk Hastanesi'ndeki ekip, gıda alerjisi sorunu yaşayan 56 genç hastanın dışkı örneklerini topladı. Gıda alerjisi hastalarının dışkısının gerçekten de farklı bir bakteri taşıdığını buldular.

 

Oradan, her iki grup dışkıdan bakteri çıkardılar ve yumurta alerjisi olan farelere naklettiler. İşlerin ilginçleştiği yer tam da burası: Ekip, kontrol dışkısından bakteri verilen farelere, daha sonra küçük dozlarda tavuk yumurtası proteini verildiğinde alerjik reaksiyona görülmediğini tespit etti.

 

Bu ilk çalışmada çocuklardan dışkı kullanmasına rağmen, araştırmayı yapan bilim insanları, bulgularının alerjisi olan yetişkinler için de geçerli olacağını umuyor. Boston Çocuk Gıda Alerji Programı’nın direktörü Talal Chatila "Unutmayın, gıda alerjisi olan yetişkin farelerde, iyi bakterileri tanıtarak hastalıklarını bastırabiliriz, bu da bize gıda alerjisi olan birini tedavi etme ve bağışıklık sistemlerini değiştirme olasılığımız olduğu anlamına gelir" dediler.

 

Tabii çok heyecanlanmadan önce, bunların diğer araştırmalarla desteklenmesi gereken ön bulgular olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Ancak, hipotezleri doğruysa, Chatila ve ekibi çok büyük bir atılım yapmış olabilir: İnsanlara özel bir bakteri karışımı vererek gıda alerjilerini tedavi edebilir ve önlenebilir.

 

Referans:

'Good' bacteria may prevent - and reverse-- food allergy, Boston Chıldren's Hospıtal Journal, Nature Medicine

 

ALERJİ NEDİR?

 

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