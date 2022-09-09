Hayatında hiç başı ağrımayan biri var mıdır? Oldukça yaygın bir rahatsızlık olan baş ağrısı, birçok formda karşınıza çıkabilir. Bunlardan adı en sık telaffuz edileni migren olsa da aslında toplumda en yaygın olan tipi, gerilim tipi baş ağrısıdır. Bu durum hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, mutlaka yaşayacağınız bu baş ağrısından daha kısa sürede kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Gerilim tipi baş ağrısı nedir?

Gerilim tipi baş ağrısı en sık görülen baş ağrısı türüdür. Gözlerinizin arkasında, baş ve boyunda hafif, orta veya yoğun ağrıya neden olabilir, alnınızın etrafında sıkı bir bant gibi hissedilebilir. Gerilim baş ağrısı yaşayan çoğu insanda dönemsel baş ağrıları vardır. Bu dönemsel baş ağrıları ayda ortalama bir veya iki kez ortaya çıkar. Bununla birlikte gerilim tipi baş ağrıları kronik de olabilir.

Gerilim tipi baş ağrısı neden olur?

Şu an için tıp, gerilim tipi baş ağrılarına tam olarak neyin sebep olduğunu açıklayamasa da tetikleyen ve hafifleten sebeplerden yola çıkarak bir yol haritası çizmek mümkün. Stres, alkol, göz yorgunluğu, diş sıkmak, göz kuruluğu, kafein ve sigara tüketimi gibi birçok faktör gerilim tipi baş ağrısın tetikleyebilir ve şiddetini arttırabilir. En kolay kontrol edebileceğiniz ve önleyebileceğiniz şeyler, su alımı, öğün ve uyku düzeninizdir.

Gerilim tipi baş ağrısı nasıl olur?

Ağrı genellikle hafif veya orta şiddette olur, ancak bazen daha şiddetli de olabilir. Şiddetli ağrı durumlarında gerilim baş ağrınızı migren ile karıştırabilirsiniz. Migren, başınızın bir veya iki tarafında zonklayıcı ağrıya neden olan bir baş ağrısı türüdür. Bununla birlikte, gerilim baş ağrıları, bulantı ve kusma gibi migren ataklarının tüm semptomlarına sahip değildir. Nadir durumlarda, gerilim baş ağrınız, migren ataklarına benzer şekilde hafif ve yüksek seslere karşı hassas olmanıza neden olabilir.

Gerilim tipi baş ağrısı nasıl tedavi edilir?

Daha fazla su içerek başlayabilirsiniz. Susuz kalmış olabilirsiniz ve su alımınızı artırmanız gerekebilir. Ayrıca, ne kadar uyuduğunuzu da düşünmelisiniz. Yetersiz uyku gerilim tipi baş ağrılarına neden olabilir, bu nedenle bol bol uyuduğunuzdan emin olun. Açlık baş ağrısını tetikleyebileceğinden hiçbir öğünü atlamadığınızdan emin olun. Bu stratejilerden hiçbiri işe yaramazsa, gerilim tipi baş ağrısından kurtulmak için ağrı kesici ilaçlar alabilirsiniz ancak bunlar sadece ara sıra kullanılmalıdır. Bu ilaçları çok fazla kullanmak “aşırı kullanım” veya “geri tepme” baş ağrılarına neden olabilir. Bu tür baş ağrıları, bir ilaca o kadar alıştığınızda ortaya çıkar ki, etkisi geçtiğinde ağrı hissedersiniz. Doktorunuz size antidepresan veya kas gevşetici gibi ilaçlar reçete edebilir.

Alternatif bir yöntem olarak stres yönetimi üzerine çalışabilirsiniz. Gerilim tipi baş ağrıları kişi gerildiğinde tetiklenir bu yüzden günlük hayatın sorunlarıyla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek, önlemede yardımcı olabilir. biyolojik geribildirim, bilişsel davranışçı terapi akupunktur gibi alternatif yöntemler stres yönetiminde faydalı olabilir. Bu uzun vadeli başa çıkma yöntemlerini çalışırken, daha anlık çözümleri de deneyebilirsiniz. Ağrılı dönemlerinizde günde birkaç kez 5 ila 10 dakika boyunca başınıza bir ısıtma yastığı veya buz paketi uygulayabilir, gergin kasları gevşetmek için sıcak bir duş alabilirsiniz. Postür bozukluğu ve göz yorgunluğu da ağrılara yol açabileceğinizden gün içerisin duruşunuzum kontrol etmek ve bilgisayar kullanırken sık sık mola vermek faydalı olabilir.

Gün içerisinde başınızın ağrıdığı zamanlarda ne yaptığınıza dikkat etmek de ilerisi için yardımcı olabilir. Ağrınızı tetikleyen şeyleri bilmek, bunlardan uzak bir yaşam planlamanız için oldukça gereklidir.

Refereans: Valencia Higuera. “Tension Headaches” Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/tension-headache (20.05.2022).