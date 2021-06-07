Genç prostatı: Gençlerde görülebilecek prostat hastalıkları

Ürolog Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, "Konuşulmayan Erkeklik" adlı kitabında genç prostatı hakkında bilgiler verdi.

Genç prostatı: Gençlerde görülebilecek prostat hastalıkları
Sağlık
07 Haziran 2021 Pazartesi

Prostat kanserinin erken teşhisinde kilit rol oynayan, her erkeğin özellikle 50 yaşından sonra rutin olarak yılda bir kez yaptırması gereken parmakla prostat muayenesi, bu yöntem pek çok erkeğin köşe bucak kaçtığı bir yöntem olsa da erken teşhis için oldukça önemli. Aslında prostat muayenesi, diğer organ muayenelerinden çok farklı olmamasına rağmen psikolojik nedenlerle algısı daha farklı ve homofobik bir algıyla yaklaşılıyor. Diğer yandan, toplumda dini ve kültürel etkiler altında gelişen en yaygın öğreti, anal bölgenin yasaklı, ayıp, günah sayılan bir bölge kabul edilmesi, gizlenmesi, saklanması yönündedir; yani anüs tabulaştırılır.


Gençler daha çok korkuyor

Araştırmalar, genç erkeklerin parmakla muayene korkusunu daha fazla yaşadıklarına, bu korkunun yaş ilerledikçe azalma eğilimi gösterdiğine işaret ediyor. Bu muayene yöntem daha çok 50 yaş üstü kişilerde kullanılmakla beraber, prostat iltihabı geçiren hastalarda zaman zaman gerekli oluyor.


Gençlerde görülen prostat iltihabı: Prostatit

Toplumda “gençlerde prostat olmaz” gibi bir inanış olsa da bu inanışın doğru olmadığını dile getiren Eskiçorapçı konu ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Prostat bir organdır ve anne karnından itibaren her erkekte bulunur. Ergenlik öncesi erkek çocuklarda prostat bezi fonksiyonuzdur ve 3-6g. kadar olup çok küçüktür. Ergenlikle beraber erkeklik hormonlarının artması, prostat bezini büyütür, prostat 20g. ağırlığa ulaşır ve meni kesesiyle beraber meni sıvısı salgıla- maya başlar. Bu sıvı, sperm hücrelerini kadın üreme kanallarına doğru yol alırken korumak için üretilir. 40’lı yaşların ortasına kadar aynı büyüklükte kalan prostat sonrasında tekrar büyümeye başlar. Tip 3 prostatit, en sık görülen şeklidir ve gençlerde görülür. Maalesef bu tipin hem tanısı hem de tedavisi zordur. Bu hastalar genelde idrar yolunda ve testislerinde hatta makata ve bacağa vuran ağrıyla doktora başvururlar. Başvuru anında sıklıkla idrar yakınmaları da olur.”


Genç yaşlarda en sık görülen problem prostat bezi iltihabıdır. Bu yaşlarda iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve kanser çok çok nadir görülür. Gençlerde prostata bağlı hastalıklar görülebilir.


Prostatit olduğunuzu nasıl anlarsınız? Şikâyetler neler olabilir?

İdrar yolunda, bacağa, kalçaya, makata veya testislere vuran ağrı, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, idrar yaparken yanma, boşalma sonrası yanma, erken boşalma ve psikolojik stres şikâyetlerinden bir veya birkaçı varsa prostatit olabilirsiniz!


Prostat iltihabı genç erkeklerde kalça bölgesinde ağrıyla geliyor
Prostat iltihabı genç erkeklerde kalça bölgesinde ağrıyla geliyor


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