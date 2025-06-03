Genç bir yıldızın etrafında su bulundu

Bilim insanları, ilk kez Güneş’e benzeyen genç bir yıldızın etrafındaki toz diskinde su tespit etti.

Genç bir yıldızın etrafında su bulundu
Yaşam
Giriş: 03 Haziran 2025 14:00
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Johns Hopkins Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya’dan 155 ışık yılı uzaklıktaki ‘HD 181327’ adlı genç yıldız sisteminin çevresinde su buzu bulunduğunu ortaya koydu. Bu yıldız 23 milyon yaşında ve Güneş Sistemi’nin (4,6 milyar yıl) çok erken evresindeki bir benzerini temsil ediyor.


Yıldız henüz gezegenlerini oluşturacak olgunluğa erişmediği için çevresi yoğun bir toz ve gaz diskiyle çevrili. Araştırmacılar, teleskobun yakın kızılötesi spektrografı (NIRSpec) sayesinde suya özgü kimyasal izleri tespit etti. Tespit edilen su buzunun büyük kısmı, sistemin dış kuşağında yoğunlaşmış durumda ve toplam kütlenin yüzde 20’sinden fazlasını oluşturuyor. Bu yapı, Güneş Sistemi’ndeki tozla karışık buz kütlelerine benziyor. Yıldıza yaklaştıkça buz oranı azalıyor. Diskin ortasında neredeyse hiç suya rastlanmazken, bu durumun yıldızın yaydığı ultraviyole ışınımın buzu buharlaştırmasından kaynaklandığı düşünülüyor.


Araştırmanın başyazarı Chen Xie, buzul yapıların varlığının gezegen oluşumunu kolaylaştırdığını ve oluşacak kayalık gezegenlere su taşınmasının mümkün olduğunu belirtti.


‘HD 181327’nin çevresinde çarpışmaların devam ettiği ve buzlu parçacıkların uzaya saçıldığı da gözlemlendi. Bu da, sistemin hala aktif bir oluşum süreci içinde olduğunu gösteriyor.


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