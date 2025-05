ASKAP J1832-0911 nedir?

Şimdiye kadar görülen en tuhaf kozmik nesnelere bir yenisi daha eklendi. NASA'nın Chandra X-ışını teleskobu, bir nesnenin X-ışını radyasyonu ve radyo dalgaları yaydığını yakaladı. ASKAP J1832-0911 olarak bilinen gizemli nesne, Samanyolu'nda Dünya'dan yaklaşık 15.000 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve her 44 dakikada iki dakikalık bir süre boyunca hem radyo dalgaları hem de X ışınları yayıyor. Gelen sinyallerin nasıl oluştuğuna dair henüz bir açıklama olmadığı gibi, gökbilimciler bu sinyallerin neden uzun, düzenli ve alışılmadık aralıklarla olduğunu da bilmiyor.

Curtin Üniversitesi araştırmacısı Zieng (Andy) Wang yaptığı açıklamada, "Bu nesne daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. ASKAP J1832-0911'in X-ışınları yaydığını keşfetmek samanlıkta iğne aramak gibiydi” dedi.

Ekip, ASKAP J1832-0911'in gerçek doğasının ölü bir yıldız olduğuna inanıyor Araştırmacı Wang konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “ASKAP J1831-0911, güçlü manyetik alanlara sahip ölü bir yıldızın çekirdeği olan bir magnetar olabilir veya ikisinden birinin evriminin sonunda düşük kütleli bir yıldız olan yüksek derecede manyetize bir beyaz cüce olduğu ikili bir sistemdeki bir çift yıldız olabilir. Ancak, bu teoriler bile gözlemlediklerimizi tam olarak açıklamıyor. Bu keşif, yeni bir fizik türünü veya yıldız evriminin yeni modellerini gösterebilir”. Uzay Bilimleri Enstitüsü (ICE-CSIC) ve Katalan Uzay Çalışmaları Enstitüsü'nde (IEEC) araştırmacı ve çalışma ekibi üyesi Nanda Rea ise konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde belirtti: “Böyle bir nesnenin bulunması, daha fazlasının varlığına işaret ediyor.”

Robert Lea. “Astronomers discover mystery cosmic body bursting with X-rays: 'This object is unlike anything we have seen before'”. Şuradan alındı: https://www.space.com/astronomy/mystery-deepens-cosmic-energy-lpt-askap-j1832-0911