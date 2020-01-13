Gel şükredelim...

Ne diyorduk, nerede kalmıştık biz...

Evet,

İnsan elinde olmayanları düşündükçe kendi mutsuzluğunu hazırlıyor.

Halbuki şu anda sahip olduklarını düşündükçe şükredecek o kadar fazla şeylerinin olduğunun farkına varıyor ki insan...

O kadar sayısız nimet var ki bize sunulan ne kadar tefekkür etsek yetmez, yetmeyecek.

Belki biz yeni arabamızın modelini düşünürken bir yerlerde çocuğuna bisiklet almayı hayal eden bir babanın da olduğunu unutuyoruz.

Her şeyin daha fazlasını istiyoruz, olmayınca bırak şükretmeyi isyana giden yolları adımlıyoruz.

Ne için isyan ediyoruz peki?

O elimizde olmayanlar için değil mi?

Peki sahip olmadıklarımız bize ait değil diye isyan etme hakkına sahip olabiliyor muyuz?

Ve sahip olduklarını aklından geçirince ne hissediyorsun hiç düşündün mü?

Annem var, her gün kahvaltı hazırlayanım, uzakta olsa da her gün sesini duyduğum. Babam var, sağlıcakla gölgesi yanıbaşımda olanım.

Kardeşlerim var, her gün huzurla güvenle uyuyup uyandığım yatağım var diye en son ne zaman geçirdin aklından?

Ya da bugün pazar, evde olmanın huzurunu tadıyorsun belki.

Kahvaltını sanat eseri gibi hazırlama fırsatı vermiş Rabbim. Bu nimetin verdiği huzurla fazlasıyla dinginsin belki.

Belki yaptığın temizliğe, temizleyecek evin olduğu için bir oh diyorsun.

Fırının kapağını açtığında o evi saran mis gibi kekin kokusuyla huzura doyuyorsundur belki.

Elinde olan daha birçok nimetin ne zaman farkına varacaksın?

O gören gözlerine, yazı yazan ellerinin sağlığına, sen doğduğundan beri sana bile danışmadan tıkır tıkır atan o kalbine en son ne zaman şükrettin?

Sen 'bugün canım sıkkın dışarı çıkmak istemiyorum, neden benim canım sıkkın Allah'ım!' diye dert yanarken, 'keşke ben de yürüyebilsem' diye penceresinde yürüyemeyen birileri sana bakıp sağlıklı olmana imreniyor diye bir kez bile aklından geçirdin mi?

Şimdi şükredecek ne çok nimetinin olduğunun farkına varabiliyor musun?

Elinde olan nimetleri görebiliyor musun?

Hamdolsun Allah'ım diye elini sol yanına doğru rahat koyabiliyor musun?

Hadi şükredelim diyorum...

Ne dersin?

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