Fıstık ezmeli cevizli ballı atıştırmalıklar

Servis: 18 - 20 adet
Bekletme & Hazırlama süresi: 20 + 15 dakika
Malzemeler:
- 100 gr şekersiz fıstık ezmesi
- 1 su bardağı ceviz içi, 60 gr
- 3 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi, 30 gr
- 1 yemek kaşığı bitter kakao, 15 gr
- 5 adet medine hurması, 150 gr
- 1 tutam tuz
- 2 yemek kaşığı bal
Üzerine;
- 2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi
Yapılışı:
*Hurmaları 20 dakika kadar ılık suda bekletip çekirdeklerini çıkartın. Hurmalarla birlikte tüm malzemeleri blenderden geçirin.
*Dilediğiniz gibi şekil vererek hindistan cevizine bulayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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