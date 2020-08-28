Fırınlanmış yaz meyveleri

Fırınlanmış yaz meyveleri ile pratik bir şekilde elinizin altındaki meyvelerle tatlı hazırlayabilirsiniz! Bu tatlıyı bir top vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.

Fırınlanmış yaz meyveleri
Yaşam
28 Ağustos 2020 Cuma

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 5 + 20 dakika


Malzemeler:

  • 4 küçük armut

  • 2 yassı şeftali

  • 1 nektarin

  • 1 kırmızı erik

  • 9 - 10 adet kayısı

  • 125 gr yaban mersini

  • 1 portakal suyu

  • 1 limon suyu

  • 1 lime veya limon kabuğu, rendelenmiş

  • 1 çubuk tarçın

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 4 yemek kaşığı bal

Servis esnasında;

  • Nane yaprakları

  • Vanilyalı dondurma




Yapılışı:

*Meyveleri yıkayın, şeftali, nektarin, erik ve kayısıları ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartın. Şeftali ve nektarini iri dilimler halinde doğrayın, armutları dörde bölün.

*Bal haricindeki tüm malzemeleri tencereye alıp kapağı kapalı olarak kısık ateşte 5 dakika pişirin (yaban mersini suyunu bırakıp diğer meyvelere rengini vermesi için ön pişirme yapıyoruz).

*Tüm malzemeyi fırın kabına aktarıp fırın pişirme kâğıdı ve folyo ile kaplayın. 10 dakika önceden 180 derece ısıya ayarlanmış fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcakken balı ekleyip karıştırın. Tamamen soğuyunca tüketene kadar kapalı bir kapta buzdolabına kaldırın.

*Dilerseniz vanilyalı dondurma ve nane yapraklarıyla servis edin.


Kısa bir not;

*Buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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