Fırınlanmış yaz meyveleri

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 5 + 20 dakika

Malzemeler:

4 küçük armut

2 yassı şeftali

1 nektarin

1 kırmızı erik

9 - 10 adet kayısı

125 gr yaban mersini

1 portakal suyu

1 limon suyu

1 lime veya limon kabuğu, rendelenmiş

1 çubuk tarçın

1 yemek kaşığı esmer şeker

4 yemek kaşığı bal

Servis esnasında;

Nane yaprakları

Vanilyalı dondurma

Yapılışı:

*Meyveleri yıkayın, şeftali, nektarin, erik ve kayısıları ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartın. Şeftali ve nektarini iri dilimler halinde doğrayın, armutları dörde bölün.

*Bal haricindeki tüm malzemeleri tencereye alıp kapağı kapalı olarak kısık ateşte 5 dakika pişirin (yaban mersini suyunu bırakıp diğer meyvelere rengini vermesi için ön pişirme yapıyoruz).

*Tüm malzemeyi fırın kabına aktarıp fırın pişirme kâğıdı ve folyo ile kaplayın. 10 dakika önceden 180 derece ısıya ayarlanmış fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcakken balı ekleyip karıştırın. Tamamen soğuyunca tüketene kadar kapalı bir kapta buzdolabına kaldırın.

*Dilerseniz vanilyalı dondurma ve nane yapraklarıyla servis edin.

Kısa bir not;

*Buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...