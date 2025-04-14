Fırında pankolu çıtır tavuk tarifi

Servis: 4 - 5 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Bekletme süresi: 1 saat
Pişirme süresi: 50 dakika
Malzemeler
- 8 - 10 adet kemikli derisiz tavuk baget
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım limon suyu
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
- 1 su bardağı panko (Japon ekmek kırıntısı)
Yapılışı
- Tavuk bagetlerini geniş bir kaba alın, soya sosu, zeytinyağı, limon suyu toz biber ve kuru kekiği ekleyip iyice karıştırın. Kabın üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 1 saat bekletin.
- Fırın ısısını 200 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.
- Pankoyu orta boy bir tabağa aktarın, buzdolabında beklettiğiniz bagetleri pankoya bulayarak tepsiye sıralayın. Isınmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 50 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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