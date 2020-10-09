Fırında etsiz karışık biber dolması

Fırın yemeği;

Fırında pişirildiğinden lezzeti kat kat artan dolmaları elinizdeki karışık biberle yapabilirsiniz. Dolmaların içinde et olmadığından vegan veya vejetaryen beslenenler için de alternatif bir yemek olabilir.

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 40 + 15 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik klasik su bardağı ölçüsüyle;

1,5 bardak pirinç + 1 çay kaşığı tuz

2 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 - 6 diş sarımsak, pirinç tanesi gibi doğranmış

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 demet maydanoz, yıkanıp incecik kıyılmış

1 yemek kaşığı kurutulmuş fesleğen

1 yemek kaşığı sumak

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 bardak sıcak su

10 - 12 adet dolmalık kırmızı, yeşil ve kapya biberler

5 - 6 adet çeri domates

1 bardak sıcak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Pirinç ve tuzu bir kaba alarak üzerini aşana kadar ılık su ekleyip hazırda bekletin.

*Soğan ve zeytinyağını geniş bir tavaya alarak orta ateşte soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

*Pirinci bol suda yıkayarak nişastasından arındırın, soğana ekleyip 4 - 5 dakika daha kavurun. Sarımsak, salçalar, maydanoz ve baharatları ilave ederek karıştırın. 1/2 bardak sıcak suyu ilave edin, kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak suyu bitene kadar pişirip ocağı kapatın.

*Biberleri yıkayıp tepelerinden keserek çekirdeklerini atın (tepelerini kapak yapacağımızdan kenarda bekletelim).

*Biberleri iç harç ile 2/3 i oranında doldurun, üzerlerine yıkanıp ikiye bölünmüş çeri domatesleri yerleştirin, biberlerin kapaklarını da kapatıp fırın kabına tek sıra halinde yerleştirin, kabın kenarından 1 su bardağı sıcak suyu akıtın.

*Dolmaların kabını önce fırın kâğıdı, sonra folyo ile sıkıca kaplayarak 10 dakika önceden 190 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Süre sonunda folyo ve fırın kâğıdını çıkartıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerlerine 1 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirip sıcak veya ılık olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...