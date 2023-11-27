Fesleğenli humus

Müjgan Yurtseven 10 dakikadan kısa sürede hazırlanan lezzetli bir tarif verdi! İşte fesleğenli humus tarifi...

Fesleğenli humus
Yaşam
Giriş: 27 Kasım 2023 10:17
ABONE OL

Balkonumda yetiştirdiğim taze fesleğenlerle humus denemek epeyden beri aklımdaydı, fesleğen ve pesto malzemeleriyle klasik humusu birleştirdiğim mezenin hafif ve ferah tadını biz çok beğendik... 10 dakikadan az sürede hazır olan nefis lezzeti yapılacaklar listenize ekleyin derim...


Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle:

  • 2 bardak nohut, haşlanmış ve kabukları soyulmuş ölçü

  • 4 - 5 yemek kaşığı nohutun haşlama suyundan veya su

  • 4 yemek kaşığı tahin

  • 1 büyük limonun suyu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • 2 yemek kaşığı çam fıstığı

  • Yarım demet taze fesleğen yaprağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 büyük diş sarımsak, ezilmiş

Üzerini süslemek için:

  • 1 yemek kaşığı çam fıstığı

  • 3- 4 yaprak taze fesleğen

  • 1 yemek kaşığı nar tanesi

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı




Yapılışı:

*Humus malzemelerini blendere alın, pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin. Humusu servis kasesine aktarıp üzerini çam fıstığı, kıyılmış taze fesleğen, nar tanesi ile süsleyin ve üzerine zeytinyağı akıtın. Yanında incecik doğranıp fırınlanmış simit veya çıtır tortilla ile servis edin.


Çıtır tortilla ve simit için:

*Tortillaları minik üçgenler halinde kesin. Fırın kâğıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 5 dakika önceden 150 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin (çok çabuk kızardığından bu süreyi aşmamaya dikkat edin!). Simiti de incecik doğrayıp aynı yöntem ile fırınlayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.