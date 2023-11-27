Fesleğenli humus

Balkonumda yetiştirdiğim taze fesleğenlerle humus denemek epeyden beri aklımdaydı, fesleğen ve pesto malzemeleriyle klasik humusu birleştirdiğim mezenin hafif ve ferah tadını biz çok beğendik... 10 dakikadan az sürede hazır olan nefis lezzeti yapılacaklar listenize ekleyin derim...

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle:

2 bardak nohut, haşlanmış ve kabukları soyulmuş ölçü

4 - 5 yemek kaşığı nohutun haşlama suyundan veya su

4 yemek kaşığı tahin

1 büyük limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

2 yemek kaşığı çam fıstığı

Yarım demet taze fesleğen yaprağı

1 çay kaşığı tuz

1 büyük diş sarımsak, ezilmiş

Üzerini süslemek için:

1 yemek kaşığı çam fıstığı

3- 4 yaprak taze fesleğen

1 yemek kaşığı nar tanesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Humus malzemelerini blendere alın, pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin. Humusu servis kasesine aktarıp üzerini çam fıstığı, kıyılmış taze fesleğen, nar tanesi ile süsleyin ve üzerine zeytinyağı akıtın. Yanında incecik doğranıp fırınlanmış simit veya çıtır tortilla ile servis edin.

Çıtır tortilla ve simit için:

*Tortillaları minik üçgenler halinde kesin. Fırın kâğıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 5 dakika önceden 150 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin (çok çabuk kızardığından bu süreyi aşmamaya dikkat edin!). Simiti de incecik doğrayıp aynı yöntem ile fırınlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...